Registro Civil: Con el nuevo sistema de turnos eliminamos a los tramitadores

Desde el 6 de septiembre en Guayaquil, en las agencias Gobierno Zonal y Centro; y en Quito, en la agencia Iñaquito, atenderán únicamente a los ciudadanos que hayan obtenido previamente su turno en la Agencia Virtual del Registro Civil (www.registrocivil.gob.ec). Se regresa a un sistema que fue criticado por la ciudadanía en el 2020, porque facilitó que ciertas personas vendan los tickets para sacar pasaporte desde 90 dólares, y las cédulas desde 20 dólares. El director general del Registro Civil, Fernando Alvear, explica a EXPRESO qué han hecho para que la corrupción no regrese.

El Registro Civil amplía el horario de atención para sacar la cédula Leer más

- En el pasado, el turno virtual se volvió un negociado para ciertos cybers, ¿cómo van a evitar que esto vuelva a ocurrir?

En el antiguo sistema de turnos, el usuario agendaba antes de pagar y ese agendamiento no era personalizado, eso generaba que los tramitadores copen todos los turnos y luego los vendían. Con el nuevo sistema de turnos eliminamos a los tramitadores o intermediarios. Ahora primero debes pagar por el servicio, en línea o en efectivo en las agencias habilitadas, y el turno está enlazado a la persona, eso significa que si una persona "Juan" el turno, no puede ir "Pedro". Esto hace que el trámite sea personalizado, ágil y eficiente.

- En el pasado , los usuarios se quejaron también de que no encontraban turnos virtuales. ¿Cómo van a evitar que vuelva a ocurrir esto?

Con el nuevo sistema, atenderemos a la misma cantidad de usuarios que ahora. Cuando atendíamos por orden de llegada, teníamos grandes aglomeraciones en la mañana y en las tardes, teníamos las agencias sin usuarios, o por ejemplo, el lunes atendíamos a 1.000 personas y el jueves a 600. El sistema de turnos va a ordenar la demanda para que sea uniforme, esto nos permite ser más eficientes con los recursos. Existe capacidad de atención, y hasta el momento hay turnos desde el 8 de septiembre. Es decir que el usuario no tiene más de 2 días de espera para sacar el turno. A nivel nacional tendremos 8.500 turnos para cédulas y 2.300 para pasaportes diariamente.

El director general del Registro Civil, Fernando Alvear. Cortesía

- ¿Qué mejoras le han hecho al sistema que entrega el turno virtual?

El sistema está habilitado las 24 horas del día y los 7 días de la semana. Tiene capacidad de alto tráfico, que permite que el usuario realice todo el proceso en menos de 10 minutos. Tiene modalidades de pago en línea con tarjeta de crédito o de débito, y nos permite que el agendamiento sea muy dinámico. En Cuenca lo implementamos desde el 30 de agosto, y realmente el cambio es radical.

Guayaquil: Una larga fila para sacar pasaporte y evitar la coima Leer más

- ¿Cuántos turnos ya se han emitido? ¿Hasta qué fecha ya están emitidos los turnos?

Hasta el momento se han habilitado más de 10.500 turnos a nivel nacional. Existen personas que ya han planificado sus trámites y tenemos agendamientos hasta el 15 de septiembre, sin embargo hay turnos para cédulas y pasaportes para el 8 de septiembre. Para el lunes 6 y martes 7 ya están copados los turnos.

- ¿Qué pasa con los ciudadanos que no tienen acceso a Internet, no tienen un correo electrónico, o no tienen las facilidades para poder acceder a la Agencia Virtual?

Para facilitar la atención a la ciudadanía, hemos implementado módulos de soporte en las 42 agencias que darán atención y soporte a todas las personas que por cualquier motivo no puedan acceder a la Agencia Virtual. En estos módulos les ayudamos con el registro y el agendamiento del turno.