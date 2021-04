Guayaquil: Una larga fila para sacar pasaporte y evitar la coima

En el primer día en que se podía sacar el pasaporte sin sacar un turno en Guayaquil, cientos de ciudadanos se volcaron al exterior del Gobierno Litoral, en la avenida Orellana.

Los trámites de usuarios toman días y hasta meses Leer más

Llegaron los que no habían podido obtener el documento, sin comprar ilícitamente un turno; a las 11:00 ya se había atendido a 200 personas, según el contador digital del Registro Civil. Pero a esa hora todavía quedaban otras 300 personas por atender, entre ellas Mirella Carrera, quien llegó a las 06:00 al lugar y todavía no lograba ingresar. Sin embargo, dijo a EXPRESO que prefería hacer una larga fila a tener que pagar coima de unos 90 dólares para sacar un turno, como ocurrió antes y sobre lo que este Diario informó desde el año pasado.

Los turnos, que se sacaban ingresando a la página web del Registro Civil, por esta semana se eliminó; por las quejas de los ciudadanos de que compraban los turnos desde 90 dólares. “Hicimos una investigación y vimos que los ciber cobraban ese dinero sin tener nexos con el personal del Registro y sin vulnerar el sistema de la entidad. Se mostró que son terceras personas que coimaban a los ciudadanos, entonces para terminar con esto se decidió probar con la atención sin sacar el ticket previamente, sino que se atienda en el turno que se va llegando”, explicó a EXPRESO Andrés Fantoni, coordinador de la Zona 8 del Registro Civil.

Espera. Después de hacer la fila en el exterior empieza el trámite y allí se esperan otros 45 minutos hasta recibir el documento. JIMMY NEGRETE

Fantoni agregó que el problema que se formó en este primer día fue porque cientos de personas madrugaron, “es importante resaltar que hasta las 14:30 ya habíamos atendido a unas 500 personas. Lo que demuestra que el proceso es ágil y que no es necesario madrugar. También se puede ir por la tarde, la atención en el lugar es hasta las 17:00.

29.000 pasaportes electrónicos han sido entregados durante los horarios extendidos Leer más

Pero los ciudadanos tuvieron otra visión. “Sabía que llegarían muchas personas, por eso madrugué, hice una fila de cuatro horas y ya tengo mi pasaporte, que durante meses no pude hacerlo; porque no había turno”, señaló Dila Alvarado, usuaria.

Ante la presencia de cientos de personas que se volcaron a obtener el pasaporte, Fantoni organizó a un personal para que vigile y se asegure de que se cumpla con el distanciamiento físico para reducir el riesgo de contagio de la COVID-19. Hasta tuvieron el apoyo de la Policía Nacional, pese a ello hubo minutos que se formaba la aglomeración.

Costo El pasaporte cuesta $ 90, tiene vigencia por 10 años. Las personas de la tercera edad pagan 50 % y personas con más de 30 % de discapacidad nada.

Las autoridades van a analizar este viernes si es viable seguir con el método de llegar a sacar el documento sin turno obtenido de la página web de la entidad. La prueba se hizo ayer solo en Guayaquil.

Fantoni espera que en el segundo día los ciudadanos no lleguen todos a la misma hora y reiteró que no es necesario madrugar porque se empieza a atender desde las 08:00 y si se está en el lugar desde las 06:00 o antes ya se autoimpone una espera mínimo de dos horas, que no es necesario “porque el proceso es rápido”. Reiteró que después de que se atendieron a unas 500 personas que madrugaron, a las 14:30 ya no había nadie y las personas que llegaron después de esa hora obtuvieron su documento en 45 minutos.

Hubo usuarios que llegaron a las 6:00 de ayer y hasta el mediodía, debido a la cantidad de atenciones, no eran todavía atendidos. JIMMY NEGRETE

Sobre la forma en que están combatiendo con la corrupción, aseguró que con la presencia de los agentes de la Policía y el personal del Registro Civil se cuida de que nadie ingrese porque pagó a terceros para no respetar el turno en que llegó.

Por favor, no madrugrar. En este primer día lo hicieron unas 500 personas y a las 14:30 ya habíamos atendido a todos, el proceso es ágil. Reitero, no es necesario madrugar.

Andrés Fantoni



coordinador Zona 8 de Registro Civil

Otra protección es que ninguna persona que está en la fila va a permitir que ingrese alguien que no estuvo honradamente delante de ella.

Igual, la autoridad invitó a la ciudadanía a denunciar cualquier acto que no sea lícito, porque están enfocados a luchar contra la corrupción, venga de donde venga.

No obstante, los ciudadanos se quejaron de que si la plataforma realmente hubiera estado correctamente pensada, esto de las coimas por un turno no hubiera ocurrido.

Ya van a ser las 12:00 del día. Estoy aquí desde hace unas cuatro horas, pero prefiero esto a esos turnos que nunca pude sacar y que si pagaba por coima $ 90 sí lo obtenía. Tania Yagual



Usuaria

Llevo 3 horas en la fila para renovar el pasaporte (en Guayaquil) y la cantidad de gente que se cola es impresionante. Nos quejamos de la corrupción de políticos pero también tenemos que eliminar esas costumbres del más sabido a todo nivel. Hay que ser recto desde lo más pequeño — Andres Arosemena (@A3_Arosemena) April 13, 2021

En un recorrido que este Diario hizo el año pasado, se tomó la foto a un tramitador que recibía el dinero por entregar pronto el documento. El contacto estaba en el Registro Civil del sur de la ciudad, se podía hacer el pago allí y luego ir hasta el Gobierno Litoral con un turno a sacar el pasaporte.

De esta manera muchos fueron estafados, es por esto que ayer los encuestados señalaron que antes que pagar una coima y ser engañados, prefieren hacer una fila de 4 o 5 horas.