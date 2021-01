El refuerzo policial no evitó más secuestros en diciembre

Terminar el 2020 con un secuestro exprés, después de todo lo que pasó con el coronavirus en Guayaquil, no abre un horizonte de mejores días en materia de seguridad. Sobre todo porque las autoridades hicieron arreglos para que llegue un refuerzo de 500 policías, con el objetivo de reducir la inseguridad.

De acuerdo con las estadísticas de la Fiscalía, se denunciaron 230 episodios en el Puerto Principal, mientras que a nivel nacional fueron 855 secuestros. Pero existe un subregistro, porque la mayoría de las víctimas no ponen por escrito la acusación del delito.

“A esto lo llamamos cifras negras, que son los casos que no se reportan en la Fiscalía. La falta de la cultura de denuncia perjudica el trabajo que podemos hacer para detener a los delincuentes que se dedican a cometer el secuestro exprés”, explicó a Diario EXPRESO el teniente coronel Lenin Peralta, encargado hasta este ayer 8 de enero del distrito Modelo, que abarca la avenida Orellana, Urdesa, Alborada, Kennedy, Atarazana, Sauces y Guayacanes.

Este año hemos comprobado uno o dos casos en que la persona que había alquilado el taxi para trabajar, había participado en un delito. Pero somos 12.000 taxistas. George Mera,



presidente de la Unión de Taxistas del Guayas

Peralta agregó que si a un ciudadano se le roban sus documentos personales, es fundamental denunciar el hecho, porque los pueden utilizar para falsificar identidades. Lo mismo si se llevan el carro, porque lo pueden usar para cometer delitos y el ciudadano que es inocente puede quedar involucrado, por no haber puesto por escrito que le robaron el vehículo.

El 2020 fue un año atípico por la cuarentena que hubo, la cual hizo reducir el número de delitos, al estar las personas encerradas en sus casas. Por esta razón, en el 2019 se registraron 329 secuestros, es decir 99 más que en el 2020, según las estadísticas de la Fiscalía.

Sé de un secuestro que se dio en un taxi, al pie de un centro comercial en la avenida Orellana. Las investigaciones avanzan a buen ritmo y se espera pronto un resultado positivo. Patricio Baquero,



exjefe del distrito Modelo, de la Policía Nacional

Pero al comparar solo diciembre de un año con otro, sí se nota un aumento del 20 % en este delito, siempre tomando en cuenta que aquí faltan las cifras negras.

A. Chan es uno de los que relataron a EXPRESO el secuestro exprés sufrido, pero pese a que se le robaron tarjetas, dinero y regalos de Navidad, no puso la denuncia.

“A mí también me hicieron secuestro exprés. Estuve nervioso todo el tiempo. Del pánico, uno hasta se orina. No puse la denuncia porque se pasa tiempo y no siempre los delincuentes son detenidos”, relató, por su parte, R. Martínez.

Existen las cifras negras, que son los casos de secuestros que no se denuncian. Pero animo a los ciudadanos a hacerlo, para tener datos que nos permitan detener a los hampones. Lenin Peralta,



teniente coronel del distrito Modelo

Chan argumentó que había demasiados requisitos para denunciar el delito. Por ejemplo, le solicitaban el número de placa del taxi, y como no tenía ese dato se retiró.

Así mismo, otro joven al que también le hicieron secuestro exprés, pero en su carro, ni siquiera pensó en ir a las autoridades. “Sentí que iba a perder tiempo, porque los casos que se resuelven son pocos frente al número de delitos que se dan”, comentó.

La avenida Orellana, al pie de un centro comercial, es la más señalada donde circulan taxis no seguros, pero Peralta precisó que el delito no queda registrado en el lugar en el que se tomó el carro, sino donde dejaron botadas a las víctimas. Por eso en el distrito Modelo tienen referencia solo de dos hechos en diciembre.

Pena Según el COIP, son de 3 a 5 años por privación ilegal de libertad, de 5 a 7 años por secuestro y por secuestro extorsivo son de 10 a 13 años.

El consejo que dio es tomar una unidad del centro comercial, porque estas están registradas, y no los carros de la vía.

Peralta destacó que tras conocer uno de los secuestros en el distrito Modelo, se instaló una carpa con policías, para vigilar. “Además estamos tomando fotos con las cámaras de vigilancia, para seguir la investigación y saber quiénes circulan por allí ofreciendo carreras”.

Ni los operativos ejecutados han frenado a los delincuentes, “porque las dos horas que me llevaron por la ciudad, siempre eran informados de dónde se estaban haciendo los operativos, para evitar ser detenidos”, reveló Chan.

Hay quienes han pasado por esta terrible experiencia dos veces, en diferentes años. Por ejemplo, L. Fiallos contó que fue víctima primero de un taxi ejecutivo. Después se le llevaron un auto de segunda mano que había comprado 23 días antes. “Los delincuentes me iban a matar y botar mi cuerpo en la Perimetral. Entonces les dije que vean los papeles que estaban allí, mi hijo había nacido y no era justo que quede huérfano. Allí me soltaron”, relató.

Dado que se ha señalado que el delito se cometió en taxis de una cooperativa, EXPRESO contactó al presidente de la Unión de Taxistas del Guayas, George Mera, quien enfatizó que el gremio está dispuesto a colaborar con la investigación respectiva que hace la Policía Nacional.

Mera les ha advertido a los miembros de su gremio que sean más sagaces al alquilar sus unidades a otras personas. “Deben pedir récord policial, conocer su casa, a su familia, porque en este año se confirmaron uno o dos casos de delitos realizados por la persona a quien se alquiló el taxi”.

Les recomienda a los usuarios que, antes de subirse a un carro, tomen una foto de la placa y la envíen a un familiar o amigo, además de ver el nombre de la cooperativa y los sellos de la Policía Nacional que certifican que se trata de una unidad segura, los cuales deben estar en las puertas del carro.

La Fiscalía clasifica este delito en: privación ilegal de la libertad, que es cuando una autoridad detiene ilegalmente a alguien (en Guayaquil estos casos están en tercer lugar); secuestro extorsivo, que es cuando se pide dinero para soltar a la persona (en segundo lugar); y secuestro (en primer lugar). Esto, según las denuncias.