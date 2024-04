El reclamo del guayaquileño logró recuperar un área regenerada de la 9 de octubre

Un día después de que EXPRESO publicara una nota en la que quedó evidenciado el estado en el que se encontraban las aceras de la Plaza Rodolfo Baquerizo, en la avenida 9 de Octubre; el Municipio atendió la queja.

En el lugar, un área regenerada, algunas baldosas de las aceras permanecían rotas o ya ni existían. Estaban en ese estado ya varios meses, provocando la caída de los peatones, en su mayoría adultos mayores que exigían su arreglo.

Douglas Cáceres, quien vive a dos cuadras del espacio, fue uno de los ciudadanos que solicitó la intervención. "¿Por qué Guayaquil está perdiéndolo todo? Estos detalles son valiosos. ¿Eso quieren que vea y experimente el turista?. La Plaza Rodolfo Baquerizo es un parque lindo, un punto de encuentro de los pocos que nos quedan y se puede visitar. Alcalde, ponga atención en ello", señaló el residente en ese entonces.

Este 3 de abril, el Municipio informó que los trabajos han empezado. “En atención a la fotonoticia difundida en diario Expreso, este 2 de abril de 2024, sobre porcelanatos dañados en los exteriores de la Plaza Rodolfo Baquerizo Moreno, se informa que una cuadrilla de 10 trabajadores de la Fundación Guayaquil Siglo XXI retiró el porcelanato roto de la acera. Posteriormente, los obreros colocaron el nuevo porcelanato y con un pegamento especial para que quede fijo. En total, en 5.50 m2 se realizaron los trabajos para mejorar el ornato de esta área turística de la ciudad”, informó.

Personal municipal atendió la denuncia hecha por la ciudadanía respecto al estado de las baldosas. Cortesía

Que los desperfectos, aseguró, ocurren por el mal uso que hacen los ciudadanos al subir vehículos en la acera, carretas o motos, lo que ocasiona que el porcelanato se parta y se desprenda, defendió.

Pero este argumento no convenció a los ciudadanos, que criticaron que "de ser esa la razón del daño", no sancionen a los infractores. "Volvemos entonces a mirar a la ATM, están de adorno. Ven que hasta un bus se puede trepar en un área regenerada o cualquier otra y nadie dice nada. No sancionan, no multan, nada. La ATM siempre mira a otro lado", argumentó Óscar Casillas, guayaquileño y habitante de la ciudadela Ferroviaria.

Sin embargo y aun cuando la zona pueda estar ya reparada, los guayaquileños alertaron de que ese punto no era el único afectado. Que en toda la avenida 9 de Octubre se ven daños similares, se quejaron.

"Invito al Municipio a todas las zonas que consideran o llaman regeneradas. Recorran la avenida 9 de Octubre, todo el centro, el mismo barrio Centenario y vean como está deteriorado todo: desde baldosas y adoquines, hasta las lámparas y sillas, además de las luminarias. Son pequeñísimos detalles los que hacen más lindo o distorsionan la imagen de la ciudad. ¿Por qué no invertir también en ello y empiezan a recuperar a la ciudad como en su momento la administración actual lo prometió? La 9 de Octubre está abandonada. Basta caminar cuadra por cuadra para confirmarlo", cuestionó.

