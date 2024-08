Una recién nacida desaparece del hospital del Guasmo Sur

Una doble tragedia ha golpeado a Tatiana Saltos y a su esposo Alexander Soledispa. Primero, su bebé falleció pocas horas después de nacer; luego, el dolor se intensificó cuando descubrieron que el cadáver de la pequeña había desaparecido misteriosamente de la morgue del hospital donde fue llevada.

Alexander, un policía de 32 años, relata con pesar cómo comenzó este calvario. El 11 de agosto, Tatiana fue ingresada de urgencia en el hospital Guasmo Sur de Guayaquil, debido a complicaciones que indicaban un posible aborto. Aproximadamente a las 23:00, dio a luz a una bebé que, aunque nació con vida, falleció minutos después debido a su prematuridad.

“Mi esposa tenía 24 semanas de gestación. Una doctora ya me había explicado los riesgos debido a la falta de madurez del feto”, explica.

La mañana siguiente, el 13 de agosto, un guardia del hospital le entregó un documento del INEC (Instituto Nacional de Estadística y Censos) para iniciar los trámites de sepultura.

Alexander se dirigió a un cementerio en busca de un espacio donde enterrar a su hija. Sin embargo, cuando regresó el miércoles 14 de agosto, tras acudir al Registro Civil dentro del hospital para registrar la defunción fetal, se encontró con una devastadora sorpresa: al acercarse a la morgue, le informaron que el cuerpo de su hija no aparecía.

Esta noticia ha sumido a la pareja en una profunda tristeza, ya que no tienen respuestas sobre lo que sucedió con el cuerpo de su pequeña.

“Era la segunda hija. Tenemos un varoncito de un año y medio. A la bebé la íbamos a llamar Luana, un nombre que escogió mi esposa”, contó.

“Ahora no tenemos un cuerpo y, peor aún, no tenemos una tumba donde depositar nuestras lágrimas. Mi esposa está destrozada, no encuentra consuelo”, lamenta el agente.

No es un caso aislado

Pero este no sería el primer caso, según Alexander. “Muchas personas se me han acercado y me han dicho que sucede con frecuencia, pero que no denuncian por temor. Soy policía y me imagino muchas cosas que pudieron haber pasado con mi hija. Realmente, nunca vimos su cadáver”.

Con el rango de cabo y trabajando en una unidad especial de la Policía, Alexander ha solicitado que se revisen las cámaras de seguridad. “En las imágenes se ve que una mujer le entrega una funda de color rojo a un camillero. Me indican que era el cuerpo de mi hija, pero no hay ningún documento que confirme la recepción del cadáver ni que fue entregado en la morgue del hospital”, precisa Alexander.

En julio de 2023 ocurrió un incidente similar en el mismo hospital: el cuerpo de un bebé que supuestamente falleció en el vientre de su madre desapareció sin dejar rastro. La mujer, de 26 años, se encontraba en el octavo mes de gestación.

Las autoridades dieron una respuesta

El Ministerio de Salud Pública, a través de un comunicado, informó que brindará todas las facilidades a las autoridades durante el proceso de investigación. Además, las autoridades del MSP han solicitado el inicio de una exhaustiva investigación interna para aclarar cualquier duda sobre el proceso de atención y la ubicación del cuerpo.

EXPRESO consultó a una fuente de la Policía Nacional sobre este caso. Un oficial informó que agentes de la Unidad de Desaparecidos acudieron al hospital y revisaron las cámaras de seguridad, en las que se observa a un camillero trasladando un bulto.

“No podemos confirmar si se trata del cuerpo de la bebé. Estamos buscando al camillero. Este es un caso de desaparición y debemos seguir las órdenes de la Fiscalía para continuar con la investigación. Existen documentos que confirman su nacimiento y fallecimiento, pero desconocemos el paradero del cuerpo”, dijo el agente.

