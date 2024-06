Rául Chávez: “El 7 % de usuarios de Metrovía pagarán 45 centavos de pasaje”

En el tema del aumento del pasaje de la Metrovía, llamó la atención que quien gane más de $ 650 pagará 45 centavos a partir de octubre.

Hoy la Metrovía tiene una afluencia de 150.000 personas diarias. Dentro de esas personas hemos levantado información de que el 93 % no tienen un trabajo formal, ingreso formal o ganan $ 650 al mes o menos. Ellos seguirán pagando 30 centavos todos los días que se suban a la Metrovía. El sistema va a funcionar a partir de octubre de manera progresiva, y la gente va a darse cuenta de que la decisión fue la indicada.

Guayaquil: El Concejo Cantonal aprueba el aumento del pasaje de la metrovía Leer más

¿Pero cómo sabe el Municipio quién gana más de $ 650? ¿Hay una data con entidades?

Hemos hecho cruces. Las mesas técnicas con consorcios, financieras, información a nivel municipal, de la ATM, de la DASE, nos han permitido llegar a esta conclusión. No es una improvisación de un momento a otro.

Con lo que previamente dijo, entonces el 7 % de los usuarios de la Metrovía van a pagar los 45 centavos.

Sí, pero el 93 % es el que va a ver realmente el beneficio.

Tengo entendido que son 15 millones de dólares los que se necesitarán anualmente para compensar esos 15 centavos.

Podría ser entre 10 y 13 millones de dólares. Es una variable porque, más allá de la cantidad de pasajeros, hay muchos grupos prioritarios que seguirán pagando un descuento, ya sea de 10 o 15 centavos. Habrá fechas como el Día del Niño, 25 de Julio, Navidad, en las que no aportarán nada. Todos los chicos, con un acompañante, que están dentro de nuestros convenios sociales con la Junta de Beneficencia, por ejemplo en las escuelas sociodeportivas, que son alrededor de 13.000 chicos en Guayaquil, tampoco pagarán nada durante la semana para que puedan acudir a estas escuelas. Entonces la variable oscila entre 10 y 13 millones de dólares al año.

¿De dónde saldrían esos 10 a 13 millones de compensación?

Eso sale de la ATM. Cuando llegamos al primer mes hicimos una reducción mediante ordenanza de entre el 25 y 50 % de las multas que corresponde al Municipio, pero en función de todos los recursos que genera la ATM van a ir direccionados al ciudadano. Y es lo correcto porque eso es dinero de los guayaquileños, de las personas que viven en Guayaquil, y qué mejor que vaya en beneficio del transporte público.

Hay ciudadanos que especulan que lo del pasaje saldrá de la instalación de más parquímetros, cámaras, y que con las multas se generará esa compensación.

Para nada. Lo que pasa es que la ATM no solo genera por las multas. Genera por la revisión vehicular, ventanilla única, por impuesto al rodaje; hay algunas fuentes por las cuales genera la Agencia de Tránsito Municipal. No podemos quedarle mal a la ciudadanía.

El “aporte social” para uso de la Metrovía gesta un carril de incertidumbre Leer más

¿En octubre se va a ver esta realidad?

Hasta octubre vamos a salir con una campaña bastante agresiva a nivel comunicacional para que no se confunda a la ciudadanía. Porque también hay voces, no sé con qué fines, que buscan confundir al ciudadano. Pero también para hacer la entrega de la tarjeta La Guayaca.

¿Y la tarjeta actual?

Se elimina, viene otra: La Guayaca, la cual tendrá beneficios, como descuentos en supermercados, y estamos por concretar un seguro médico, mortuorio...

¿Pero qué pasará si en estos tres próximos meses vemos aún unidades destartaladas o estaciones sin puertas?

En la ordenanza dice bien clarito que para poder recibir ese aumento interno, que se pagará con un aporte social mediante un convenio de la DASE y ATM, los buses tienen que ser nuevos, estar en buen estado, pasar la revisión técnica, tener aire acondicionado, wifi. Y como ya está dentro de los contratos, habrá un mantenimiento preventivo y periódico, para no caer en lo que hoy estamos viviendo. Es importante mencionar que las troncales deben contar con la flota de buses necesarios para que las personas puedan viajar seguras y no apretadas en la ‘Metrosardina’. Eso pasa porque no hay la cantidad de buses necesarios y la gente no llega a tiempo. La idea es que sea un transporte rápido y que el ciudadano no tenga que esperar más allá de tres a cinco minutos.

La ATM no solo genera por las multas. Genera por la revisión vehicular, ventanilla única, por impuesto al rodaje. Raúl Chávez Concejal

¿Y si todo esto no pasa hasta octubre?

Es como si usted me preguntara si yo hasta octubre voy a seguir con vida. O sea, estamos trabajando para que eso suceda, debe pasar, y en función de eso está la planificación.

Le pregunto porque si actualmente, luego de más de dos años de la pandemia de covid, por ejemplo, aún no ruedan alimentadores, ¿entonces cómo esperar que tengan una flota nueva?

Ya venimos trabajando en conjunto. Se ha venido avanzando en diferentes aspectos que se formalizan en ordenanza, pero el compromiso es en conjunto. No es un tema solo del Municipio; es un tema del consorcio y ciudadanos que apoyan la iniciativa.

¿Y la troncal 4? En teoría, ya debería rodar en octubre.

Sí, el proceso se hará público la próxima semana para entrar en licitación. La idea es que en octubre de manera progresiva empiecen a sumarse.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!