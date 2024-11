Rafael Espinosa: “La navegación en Guayaquil va a depender de decisión política”

Que el río Guayas sea revitalizado con la implementación de rutas para el transporte fluvial masivo y sostenible es una aspiración de los guayaquileños. Rafael Espinosa, constructor de barcazas, incluidas embarcaciones como aerodeslizadores, y actual presidente del Colegio de Ingenieros Navales del Ecuador, analiza los desafíos y oportunidades de la navegabilidad en el Gran Guayaquil.

¿Por qué en el Gran Guayaquil se ha dejado de mirar al río como opción para el transporte masivo?

Guayaquil, como proceso administrativo, desde los años 96 - 97 ha dejado de ver al río como un sistema de transporte masivo fluvial por cuestiones de velocidad de transporte y porque consideran que la velocidad de transporte en el río no es posible. Lo cual no es cierto porque hay embarcaciones de alta velocidad que pueden ser prestas no a competir, sino a contribuir con una colaboración de transporte y aliviar un poco la carga terrestre, que eso es lo que realmente se quiere. Pero decidirse por qué sistema de transporte fluvial, eso también forma parte de una variable importante para poder generar la solución de transporte masivo.

¿Qué tipo de embarcaciones pueden encajar para un sistema de transporte fluvial en el Gran Guayaquil?

Catamarán, monocasco, aerodeslizador. El tema es la velocidad. Si tú tienes la velocidad, que podría ser en torno a los 25 nudos (46,3 kilómetros por hora), llegas en 25 minutos desde el Guasmo norte hasta la Terminal Terrestre, que hay una distancia de entre 15 y 16 kilómetros. Hay un canal de navegación que permite realmente tener embarcaciones de más de 4 metros de calado. Y esas embarcaciones de carácter fluvial de transporte público no llegan más allá de 1.20 metros de calado. Y si hablamos de un aerodeslizador, que podría ser una tentativa, no tiene calado, porque flota sobre el agua. Pero no solamente es de embarcación, también hay que analizar el tema económico y la infraestructura...

Hoy Guayaquil no tiene infraestructura fluvial adecuada para ese tipo de proyectos...

No, no hay. Y tienes que crear infraestructura adecuada fluvial para que lleguen las personas. No una plataforma flotante que sube y baja que es lo que tienes en Caraguay, que tienes esa plataforma, un pequeño muelle, pero para un pequeño grupo de personas que van y regresan a Puná. Pero también tienes una serie de obstáculos civiles que son tipo puente, que hace que las embarcaciones no pueden ser tan altas. Entonces, ningún puente que ves aquí en el entorno del río Guayas es abatible, todos son cerrados y bajos. Los puentes también han sido un limitante. Y pensar en que las vías fluviales han sido limitadas por los puentes, ha sido propio de considerar que el río no es nuestro.

Entonces, con esas limitantes, ¿no podría ser factible un sistema de transporte fluvial?

En ciertas zonas. Si vas desde Pascuales hasta el Guasmo norte, es posible. Siempre y cuando la embarcación no pase de 4 metros de alto. Si hay embarcaciones que transportan 100 pasajeros y que son de 2 metros de medio de alto sobre el nivel del agua, sí, fácil, tranquilamente.

Usted hace 20 años construyó un hovercraft y lo propuso como medio de transporte fluvial masivo en Guayaquil al Municipio. ¿Por qué no pasó el proyecto?

Como en esa época ya dejaba de haber realmente intención de movimiento en el río Guayas, consideré que eso era una opción. Inclusive esa opción iba a ser presentada para unir Guayaquil - Puerto Bolívar. Pero siempre los sistemas novedosos, o el estar a destiempo, hace que las cosas no se den. Estaba muy adelantado. Pero ya habíamos pensado que un sistema como el aerodeslizador podría funcionar y lo habíamos pensado para unir Machala con Guayaquil. El hovercraft te lleva en 1 hora. Y puede albergar 20, 25, 30 personas, dependiendo el tamaño.

¿Le planteará esa opción a la actual administración municipal?

Con el Municipio de Guayaquil el año pasado tuve un acercamiento. Ellos pidieron mi información al respecto. Hasta ahí quedamos. Nada más.

¿Qué recomendaciones hizo?

Se recomendó el desarrollo del sistema del transporte fluvial, primero con ocho embarcaciones y toda la infraestructura, que podría estar en tres años. Se había estimado que ese proyecto costaría alrededor de 100 millones de dólares.

Rafael Espinosa Es ingeniero naval graduado en la Escuela Superior Politécnica del Litoral (Espol) y máster en Gobernabilidad y Gerencia Política por la Universidad Católica de Guayaquil. Actualmente es presidente del Colegio de Ingenieros Navales del Ecuador y dirigió la Sociedad de Ingenieros del Ecuador Zona Litoral. Ha sido catedrático y se dedica a la construcción de barcos de hasta 50 metros de eslora.



¿Cómo avizora el futuro de la navegación en Guayaquil?

Va a depender de decisión política, porque no es que no hay interés de desarrollo. Y no han sido los primeros proyectos de desarrollo que se han presentado. Pero es decisión política, o sea, si yo quiero hacerlo pues el modelo de transporte público en Ecuador, el (sector) público debe intervenir con una política. No es que el privado no quiera realmente hacer proyectos, el privado puede intentar hacerlo. Pero es difícil si no hay una apertura del servicio público.

