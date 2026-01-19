Rafael Correa llama “miserables” a agentes municipales tras video viral en Guayaquil

El alcalde Aquiles Álvarez, Rafael Correa y concejales reaccionaron al video que causó indignación en redes sociales

La comerciante dialogó con personal de Segura EP este lunes 19.

El video en el que cinco agentes de control municipal de Guayaquil retiran la mercadería a una vendedora informal continúa generando rechazo y fuertes reacciones políticas. Las imágenes, que se viralizaron en redes sociales, muestran cómo los funcionarios rodean a la mujer y se llevan sus productos en plena vía pública.

La indignación no solo vino de la ciudadanía. El alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, también cuestionó el accionar de los agentes y pidió sanciones inmediatas.

RELACIONADAS Segura EP admite mala actuación y aparta a agentes por caso en la avenida Olmedo

El tema escaló aún más cuando el expresidente Rafael Correa reaccionó desde su cuenta de X. “¿Cómo puede haber gente tan miserable? ¡Y con uniforme! ¡Miserables!”, escribió al compartir el video que ya suma miles de visualizaciones.

Blanca López responde a Rafael Correa

La exvicealcaldesa de Guayaquil y actual concejala, Blanca López, respondió públicamente al comentario de Correa, marcando distancia frente a lo ocurrido.

“Esto es abuso de autoridad y nunca debe ser normalizado”, escribió.

Además, señaló que la empresa pública Segura EP procedió con la desvinculación de los agentes involucrados, a quienes calificó como “malos elementos”, dejando claro que el Municipio no respaldará este tipo de acciones.

El caso se hizo público el domingo 18 de enero de 2026, cuando el propio Aquiles Álvarez se pronunció en X con un mensaje contundente:

“Se portan como delincuentes. Eso para mí es robo. Abusivos. Bótalos y que le devuelvan todo a la señora”, escribió el alcalde.

Ese mismo día, un memorando interno de Segura EP confirmó que el hecho ocurrió el 14 de enero, en la calle Olmedo, en el centro de Guayaquil. En el documento se dispone la separación inmediata de los servidores municipales por la “inadecuada ejecución del procedimiento”.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!