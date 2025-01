Radares en Guayas: 50 dispositivos clausurados en lo que va de 2025

Un total de 50 radares han sido clausurados en Guayas en lo que va de 2025 por parte de la Comisión de Tránsito del Ecuador (CTE). De acuerdo con esta institución, estas medidas se han tomado en varias localidades de la provincia debido a que los dispositivos se encontraban activos, a pesar de que se había tomado la decisión de apagarlos desde septiembre de 2024.

Según Roberto Luque, quien encabeza el Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP), junto con otras autoridades de la CTE, esta medida fue adoptada porque los dispositivos continuaban emitiendo multas a los conductores.

Las autoridades explicaron que, si bien la sanción era emitida, esta no se registraba en el portal de la Agencia Nacional de Tránsito (ANT) ni era enviada por esta entidad. En cambio, las empresas privadas encargadas de operar las máquinas, aún activas, continuaron multando y cobrando directamente a los usuarios a través de bancos, en lugar de hacerlo a través de la ANT, que es la entidad encargada de registrar este tipo de sanciones.

Los cantones en los que se intervino fueron Durán, Daule, Nobol, Balzar, Lomas de Sargentillo y Pedro Carbo, donde se clausuraron un total de 50 dispositivos.

Declaración desde Daule

En lugares como Daule, las autoridades locales, como la Autoridad de Tránsito Municipal del cantón, se pronunciaron sobre el caso para indicar que estos dispositivos estaban apagados desde septiembre, mes en el que finalizó el convenio de cooperación entre ambas entidades para operar dichos elementos.

Gabriela Sáenz, gerente general de la institución, explicó que los radares comenzaron a funcionar el 1 de agosto de 2024 y estuvieron operativos hasta el 25 de septiembre del mismo año. "Ellos argumentaron que no estaban bien calibrados, pero según nuestros registros y mediciones, sí lo estaban. No sabemos por qué indican que no están calibrados, porque ellos (la CTE) no han venido a hacerles pruebas", aseguró. Además, indicó que no han recibido ninguna queja sobre las multas emitidas después de la fecha en que los radares salieron de servicio.

