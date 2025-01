En Málaga 2 hay preocupación por llegada de época invernal

Muchas veces, la seguridad de una familia no se protege únicamente con garita y guardianía privada, pues hay otros factores, como la salubridad, que son de riesgo. En Málaga 2, cantón Daule y ubicada en vía a Salitre, el temor se concentra a la salida de la urbanización.

Un canal que se desborda

Como en la mayoría de de ciudadelas ubicadas en esa vía, hay un canal que se encarga de llevar la corriente de aguas lluvias. Este, denuncian los moradores, suele desbordarse por las excesivas lluvias y desprender ''olores nauseabundos''

''El olor no se puede soportar, entra hasta toda la ciudadela. Se ha mandado oficios a la Prefectura y Municipio, pero es un problema de siempre'', cuenta Fernando Torres, residente de Málaga 2.

''Son muchos mosquitos también que proliferan enfermedades. Esto cuando llueve, hace que toda esa agua se desborde'', añadió Yadira Rivas.

EXPRESO solicitó al Municipio de Daule una entrevista para conocer sobre las acciones para la defensa invernal de este sector, pero hasta el cierre de esta edición no recibió respuesta. No obstante, el cabildo informó en sus redes sociales que estaba haciendo la limpieza del canal en otros puntos de la vía.

Necesidad de seguridad

Otro problema que aqueja a la comunidad es la falta de patrullaje y vigilancia en la vía. Varios usuarios señalaron que a ciertas horas de la noche, es ''impensable'' esperar transporte en la parada. Además, el cruce de la vía, de alta velocidad, es riesgoso: ''Llevo trabajando unos meses, y lo que me preocupa siempre es cuando el bus me deja del lado de en frente. Demoro mucho en cruzar y no hay ningún vigilante que me asista. No tengo parterre central, tampoco'', denuncia Emily Soledispa, joven dauleña.

