Quince vehículos son retenidos en Daule por circular el día que no les corresponde

Durante el primer día que Daule pasó del semáforo amarillo al verde, siendo así el primer cantón que lo hace a nivel nacional, la Comisión de Tránsito del Ecuador (CTE) retuvo 15 vehículos y 2 motos que salieron a las calles los días que no les correspondía. Así lo dio a conocer el director ejecutivo de la institución Eduardo Ayala, a través de su cuenta oficial en Twitter.

Los conductores, tal como ha sido establecido por el COE Nacional, fueron sancionados con una multa de $ 200 y los vehículos asimismo serán retenidos por cinco días.

Retuvimos15 carros y 2 motos durante el operativo que realizamos esta mañana en la parroquia La Aurora. Daule es el primer cantón de Guayas en pasar a semáforo verde, recuerde hoy martes no pueden circular las placas que terminan en 5, 7 y 9.

Según las normas establecidas, todos los martes, jueves y sábados, aún con el semáforo en verde, pueden circular únicamente los autos cuyo último dígito de la placa sea par. Los impares, a excepción del domingo que no debe circular ningún auto, pueden hacerlo los lunes, miércoles y viernes. El operativo se desarrolló este 2 de junio en la parroquia urbana La Aurora.

Según precisó Ayala, en esta fase de reactivación de la pandemia por covid 19, el transporte urbano funcionará al 50 % o con todos los pasajeros sentados. El pasado 1 de junio, por incumplir con este último punto, fueron sancionados de igual manera los conductores de otros 7 buses.

Al respecto y por prevención a fin de evitar un rebrote de casos, los ciudadanos solicitan que continúen realizándose los operativos y de forma aleatoria en el cantón. "Desde que inició la crisis, aún con el semáforo en rojo, hemos visto que tanto los vehículos particulares como los buses, han incumplido con la norma. Si ellos no tienen miedo de un rebrote, pues nosotros sí. De por sí tengo miedo de que hayamos pasado tan pronto a verde. Ojalá y no tengamos sorpresas las próximas semanas", lamentó Agustina Mendoza, habitante de la ciudadela La Joya y paciente recuperda de coronavirus.

Falta cooperación por parte de los ciudadanos. No tienen aún claro, y es una pena, lo que representa una pandemia, un contagio, una muerte. Si no colaboramos todos, de seguro Daule regresará al semáforo en rojo.

Toribio Mateo,

​habitante de La Aurora

Como Mendoza, hay otros habitantes de la parroquia urbana La Aurora que solicitan a los agentes de tránsito que hagan los controles por la tarde e incluso ahora, que el toque de queda inicia a la medianoche, por la noche. "He visto a decenas de autos circular cuando no les corresponde, desde hace dos o tres semanas, y para comprar comida o un dulce en las gasolineras. Eso quiere decir que la gente ha salido por salir y no por necesidad", se quejó también Martha Layana, quien habita en Villa del Rey.

A decir de Layana, los operativos deben realizarse también por la madrugada. "La semana pasado, como era costumbre los jueves, las motos empezaron a hacer sus "famosas" carreras. Y créanme, no creo que lo hayan hecho conforme al número de placa, además de que estaba prohibido que salgan después de las 21:00", precisó.