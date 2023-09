Jorge Mora: “Queremos trabajar y que no se nos satanice, urge organización”

Jorge Mora cuenta que los comerciantes que agrupa no gozan de ningún tipo de beneficio y adelanta que está recopilando información para un censo. Asegura que, por años, han padecido de “abandono y persecución” y con el sindicato apunta a exigir a las autoridades el respaldo, a fin de que se articulen acciones para que exista un ordenamiento. La ciudad, a la par, exige armonía. Quieren que sean disciplinados y aporten con el cuidado urbano del entorno.

¿A qué se debe el surgimiento de este sindicato? ¿Por qué ahora?

Nace con base en el abandono y la exclusión que por años hemos tenido por parte de las autoridades de turno... Este es un sector de los guayaquileños que es un motorcito muy importante de la economía; los comerciantes, mal llamados informales, son emprendedores con capitales de $ 200, $ 300 que mantienen y educan a sus familias. El sindicato está dando sus primeros pasos por la necesidad de que sean visibilizados, representados, porque a lo largo de los años y de la administración socialcristiana ha habido un abandono total y persecución. Somos miles de comerciantes que no gozamos de ningún tipo de beneficio. Esto no es una visión política, sino un tema social.

¿Pero qué hay del desorden que, por años, han generado diferentes comerciantes informales? En otras ciudades del mundo, su presencia atrae al turista, es sinónimo de identidad. Pero, claro, cuidan su entorno. No lo ensucian...

Es verdad. Su presencia tiene peso en Copacabana (Brasil) y en Estados Unidos, por ejemplo. Pero aquí su presencia se satanizó. Al trabajador autónomo se lo ha visto como atentado al ornato. Obviamente, si no se les da las herramientas y la preparación que el comerciante requiere, todo va a desembocar en desorden. Sabemos que el dueño de un local paga impuestos y viene el comerciante informal y le tapa la entrada, ahí nace un problema, pero nace porque nadie organiza nada y dejan solo al comerciante a que vea cómo sobrevive sin ningún tipo de preparación. Aquí todos pueden trabajar. Con planificación se puede, que es todo lo que pedimos.

¿Eso evitará que algunos vendedores se trepen las rejas, como por ejemplo del Malecón, que es lo que han venido haciendo? Esa acción nadie la aprueba.

Si se ordena todo, se evitará, sí. Nosotros, cada vez que sabemos de esos casos, nos desesperamos. El comerciante informal es una persona que si no se la organiza es desordenada, hay que decir las cosas como son y por eso es nuestra desesperación de que se ejecute ya un cambio, a través de reglas, una hoja de ruta, de unión.

¿Qué pasó con las anteriores administraciones en torno a este tema?

Cynthia (Viteri) prometió darnos el espacio para fines de año, que tenemos nuestra mejor época, le pedimos las calles para que ordenadamente podamos trabajar, porque estamos conscientes de que al comerciante hay que organizarlo y no garrotearlo. Pero, qué pasó, ‘militarizó’ de metropolitanos la bahía y la desesperación hizo que alrededor de 1.500 comerciantes hicieran una marcha y pongan una demanda y eso encolerizó a la alcaldesa y pasamos una triste Navidad.

Perfil Guayaquileño. Presidente del Sindicato de Trabajadores Autónomos de Guayaquil, un nuevo organismo que pretende mejorar las condiciones laborales de este sector y que apunta, por primera vez, a que el trabajo informal sea reconocido. Es comerciante desde hace tres décadas. Cursa el tercer nivel en Ingeniería Comercial.



El alcalde Aquiles Álvarez ha dicho que tiene proyectos para ustedes. ¿Cuándo se empezarán a ejecutar?

El alcalde está dando más apertura y ha empezado a escucharnos. Hay promesas de que está haciendo un censo para comenzar a adjudicar los espacios a los comerciantes, un poco escéptico en el mensaje. Sin embargo, lo estamos escuchando y esperamos que se concrete y visibilice lo que dice. De promesas hemos vivido 32 años y no queremos seguir haciéndolo porque estamos trabajando. No buscamos solo espacios para trabajar, sino una solución más amplia. Estamos en fase de formación. Ha habido la promesa de hacer un censo en la bahía para ver cuántos comerciantes informales están ahí, pero hasta ahora no se ha visto nada. Se nos ha prometido algunos espacios. Habrá que ver qué pasa.

¿Dónde, en la bahía?

Pedimos la organización de ferias, que era una utopía en el pasado. Con solo decir que queríamos hacer una feria en el Malecón, nos daban el puertazo en la cara. “Quieres convertir la 9 de Octubre en la Pedro Pablo Gómez”, nos decían, y nunca fue el caso. Nosotros franquiciamos todo el casco comercial con pequeñas mesas, con visera, vestidos de blanco, con sombrero, y una credencial y a los comerciantes los ordenamos; ya no tapamos las entradas sino pilares, se presentaron opciones.

Pero esa avenida sí se peatonalizó y hubo emprendimientos, ahora no se ve...

No es simplemente de sancionar, garrotear; es dar ideas, la ciudad crece si se organiza y el centro se puede ampliar más.

