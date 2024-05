Luego de las decenas de quejas en torno a la falta de seguridad en zonas como Las Peñas y el cerro Santa Ana, donde hace poco se registró un asalto que, a juicio de los residentes y turistas, confirmó por qué cada vez se apagan más esos espacios; el Municipio de Guayaquil desarrolló un pregón cultural con el fin de reactivar el turismo, según anunció en un comunicado.

Y si bien el lugar permaneció lleno de música, vida y niños que jugaron, como si fuese un carnaval, con espuma en cada rincón, para ciudadanos como Leandro Ortiz, quien habita en la décima etapa de la Alborada, urge que este tipo de actividades culturales se ejecuten no solo cuando ocurre un hecho delictivo en el lugar.

“Queremos a Las Peñas viva, pero no solo después de que se registra un asalto; no solo después de que los guayaquileños lamentan que el sitio, que se supone debería ser el sello del turismo en Guayaquil, ha salido de su radar por miedo. Por décadas este fue mi segundo hogar. Salía de la universidad y me instalaba en Las Peñas, caminaba con amigos, la familia; yo sacaba pecho de lo que significaba para la ciudad este rincón, pero todo eso se ha ido”, señaló Ortiz, quien de casualidad recorrió las calles empedradas de la Numa Pompilio Llona, por donde al compás de un pasacalle bailaron decenas de artistas.

Músicos y bailarines se desplazaron por las calles empedradas de Las Peñas. Cortería

David Cumbe, presidente de la Asociación Cultural del Barrio Las Peñas, indicó que existe un vínculo con el Municipio para desarrollar actividades que permitan la reactivación del barrio. “En julio, por las festividades, además de las exhibiciones tendremos recitales, verbenas, ferias dentro de casas y se alista un workshop, que es una actividad para que la comunidad aprenda una técnica de arte”, anticipó.

Sin embargo, los visitantes sugieren que esa reactivación llegue antes.

“¿Por qué esperar hasta julio, si son pocos los lugares que tenemos para distraernos en la ciudad? ¿Por qué no llenar de música cada jueves y viernes, o domingos el sitio? A mí me encantaría que esta zona sea como Cartagena, que nunca duerme. En Las Peñas está grabada la memoria de nuestra ciudad. Tenemos unas escalinatas hermosas y un mirador que pocos visitan porque llegar a él puede ponernos en riesgo de que nos roben. Ante la falta de visitas ahora son pocos los bares o gastro bares que abren. Hagan esto y den vida a este entorno sin fecha en el calendario, solo así podremos recuperar parte de nuestra identidad”, señaló Naomi Alvarado, guayaquileña que reside en la calle Panamá.

Las actividades llamaron la atención de los habitantes y turistas del sector. Cortería

