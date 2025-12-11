Expreso
Los habitantes han tenido que rellenar los huecos en las vías con cascajo o piedras chancadas.EXPRESO

Quejas por animales sueltos y calles dañadas en Villa Bonita y Mi Lote

En los últimos días se viralizó un video en el que muestra un accidente entre un motociclista y una vaca

Los vecinos de Mi Lote y Villa Bonita, en el norte de Guayaquil, ya no solo reclaman por el tráfico eterno que soportan cada mañana y noche por la única vía de ingreso y salida. Ahora denuncian que también deben esquivar animales sueltos y huecos que parecen trampas mortales.

El domingo 7 de diciembre, un repartidor de agua y tanques de gas terminó estrellado contra una vaca que se atravesó en plena vía. El golpe fue grabado y el video circula en redes sociales, dejando en evidencia el problema que —según los habitantes— es “de todos los días”.

(Te puede interesar: Los viales de La Aurora son ahora botaderos de basura)

Violeta, residente de Mi Lote, cuenta que manejar por el sector es una ruleta rusa. “Esos animales vienen de una finca al final de Villa Bonita. Los sueltan y dejan que corran hasta BonaVila. Muchas veces provocan el tráfico”, asegura indignada.

"Las autoridades del Municipio deben venir a sancionar a los dueños, porque esto puede terminar en una tragedia con muertos”, agrega.

Urdesa, vías sin iluminación

Urdesa teme la noche: delincuentes en moto aprovechan la falta de iluminación

Leer más

Agustín, vecino de Villa Bonita, comenta que caminar por las periferias de las etapas 2, 4 y 5 es casi misión imposible. “Hay basura, maleza crecida, veredas y calles dañadas", denuncia y agrega que en las veredas es común encontrar deposiciones de vacas y caballos. "Andan sueltos como si nada”, reclama.

Villa Bonita: Vendedores informales ocupan la vía pública

A esto se suma otro dolor de cabeza: en la salida de un supermercado, vendedores informales se han tomado la vereda para ofrecer frutas y legumbres. Los clientes se parquean como quieren y la zona se vuelve un cuello de botella. “Es un caos total, nadie controla”, enfatiza Agustín.

Durante un recorrido de EXPRESO, se observó además que varios motorizados circulan en contravía o invaden las aceras sin miedo a sanción.

“Esto pasa todos los días. No hay control ni videovigilancia. Si existiera, no harían lo que quieren”, dijo un morador que prefirió mantener su nombre en reserva.

