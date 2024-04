Guayaquil: Quejas generan una intervención municipal en La Pradera 2

Después de que algunos ciudadanos alzaron su voz en torno a la declaración del alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, sobre que recién para el 2025 se dará una intervención en el sector de las Praderas (tiene tres etapas), el Municipio inició trabajos en la zona.

De acuerdo a la dirección de Obras Públicas, desde este jueves 25 de abril una cuadrilla de obreros comenzó la reparación de calles de La Pradera 2, un pedido que llevan haciendo años los residentes.

Una de las vías intervenidas es la 47 SE en su intersección con la Domingo Comín. Ahí se llevó a cabo la remoción, excavación y relleno de la calzada. Además se prevé la colocación de pavimento rígido en este punto.

Los trabajos se desarrollarán por tramos para evitar el bloqueo completo de estas vías, que históricamente son conocidas por su congestionamiento.

Según esta dirección, en las próximas semanas replicarán esta labor en más calles de esta ciudadela, un estimado de otros 2.540 metros cuadrados, y se espera que las reparaciones puntuales de vía sigan hasta que de inicio el plan de intervención integral en todas las etapas de La Pradera en 2025.

El comunicado municipal detalla que para estos trabajos provisionales se invirtió 148.579 dólares.

Hasta eso, la ciudadanía pide al Cabildo que las regeneraciones programadas no afecten más de lo previsto al tránsito de la zona. "Siempre dicen que pondrán agentes para ayudar al tráfico, pero ni se ve nada, y ahora hasta acaba de decir que no traerán más hasta el 2025. Este señor promete que todo será el 2025, ojalá cumpla y no se quede en nada como sus promesas de campaña", comentó Salma Gonzáles.

