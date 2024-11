Quejas en La Alborada por un corte inesperado de agua

La décimo tercera etapa de la Alborada está indignada. Los residentes denuncian haberse quedado sin agua desde las 14:00, sin haber sido alertados ni prevenidos. "Simplemente el agua dejó de llegar a las 14:00. Siempre es lo mismo. Empezamos a cuestionar y hacer preguntas y reclamos a Interagua, pero no contestó hasta dos horas después. Y ahora hay que ver si es cierto lo que dice. Y es que Interagua no hace más que dar excusas", se quejó Miguel Pino, residente que pasadas las 16:00 de este 19 de noviembre se alistaba para salir del trabajo y comprar botellones.

"Fijo el servicio lo restablecen en la noche, como ya ha pasado antes. Al final siempre hay una razón para ver los grifos de agua secos", se quejó.

Según el comunicado al que se refiere el residente y que fue colgado en las cuentas oficiales del consorcio alrededor de las 16:00, el equipo técnico de Interagua se encontraba en ese vecindario realizando trabajos para la reparación de una fuga emergente.

Atención | Nuestro equipo técnico está realizando trabajos para la reparación de fuga emergente en la Alborada 13ava Etapa.



— Interagua C. Ltda (@interagua) November 19, 2024

Que además de la décimo tercera etapa, está afectada la décimo cuarta etapa de la Alborada, y ciudadelas como Polaris, en Samanes; y la Abdón Calderón.

"Cortaron el suministro hace más de una hora y recién publican las razones hace 20 minutos... Como siempre, somos una burla para ustedes", se quejó en la cuenta oficial de X, el usuario Mr. Dave @davidsitosc.

Danilo Guerrón, también afectado, solicitó a Interagua ser más cautos y responsables con sus usuarios. "¿Se dan cuenta acaso de que cada semana, por no decir cada día, hay un daño en Guayaquil? Si no es una fuga es una rotura de tubería; sino un daño externo, o generado por un colapso o por el paso del tiempo. En fin, todos los días hay algo nuevo... No podemos ya seguir así", cuestionó.

Problemas no atención, reclama la ciudadanía

La ciudadanía solicita al consorcio dar más detalles de lo ocurrido. "Dicen que hay una fuga, pero no sabemos donde, ni siquiera sé si es cierto... A veces siento que nos dicen cosas solo porque sí. Por ejemplo, Interagua dice que no pasa nada, pero en el redondel de la sexta etapa de la Alborada, donde se levanta el monumento al papagayo, todo huele horrible. De las alcantarillas sale un olor horroroso y esto lleva meses. Un año diría yo y nunca hacen nada", criticó Kelly Maroto, residente de la sexta etapa.

