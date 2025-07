“Puro egoísmo político”: el dardo de concejalas de Guayaquil a la Asamblea

Un sorpresivo y duro pronunciamiento de las concejalas Cinthia García (PSC) y Blanca López (RC5) sacudió la sesión del Concejo Cantonal de Guayaquil de este jueves 17 de julio.

Opiniones fuera del orden del día

Pese a no constar en el orden del día, ambas ediles solicitaron la palabra para rechazar enérgicamente la decisión de la Asamblea Nacional de no ratificar la ley que buscaba asegurar la transferencia directa y automática de recursos a los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD).

Bancada oficialista de la AN niega ley que permitía entregar recursos directa y oportunamente a los GAD Parroquiales, Cantonales y Provinciales. pic.twitter.com/WSNix1QCl1 — Veronica Iñiguez-Gallardo (@mviniguez2) July 17, 2025

¿Qué logros específicos alcanzó Blanca López durante su tiempo como vicealcaldesa? Leer más

¿Qué pasó en la Asamblea?

El detonante fue la votación en el Pleno legislativo, donde la moción para ratificarse en el texto original —previamente vetado por el presidente Daniel Noboa— no alcanzó los votos necesarios, quedando con 67 a favor y 68 en contra. Esto, en la práctica, impide su objetivo de que se creen mecanismos para que el dinero llegue a municipios, prefecturas y juntas parroquiales en los primeros cinco días de cada mes.

La primera en reaccionar fue la concejala Cinthia García, quien calificó la medida como un golpe a la autonomía financiera. "Con esta ley se buscaba un verdadero respeto a la descentralización, evitando que el Estado manosee todos estos recursos que le pertenecen al pueblo y le dé un destino distinto", fustigó.

Además, García hizo un llamado directo a los votantes: "Guayaquileños, les pido que no olvidemos los nombres de estos asambleístas que hoy votaron en contra. No olvidar porque seguramente el próximo año muchos de esos querrán ser candidatos, alcaldes o prefectos".

Blanca López, incisiva

A su intervención se sumó la concejala Blanca López, quien fue aún más directa y apuntó a una intencionalidad política detrás de la votación en el Legislativo. "Esto es puro cálculo político y electoral", sentenció. Según López, la decisión no obedece a criterios técnicos, sino a un intento de asfixiar económicamente a las administraciones locales que no son afines al Gobierno.

"Esto no responde a parámetros técnicos, ni tampoco a una planificación pensando en la gente, sino por puro egoísmo político para impedir que las autoridades locales que no son afines a su línea de gobierno no puedan cumplir con sus planes de trabajo", argumentó López, calificando la acción de "centralismo".

Blanca López aseguró el pasado 15 de mayo, durante la sesión de Concejo, que seguirá siendo concejal durante este periodo. Cortesía

La negativa de la Asamblea se basó, según la presidenta de la Comisión de Gobiernos Autónomos, Lucía Pozo, en que el proyecto contradice el Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas. Sin embargo, legisladores como Alfredo Serrano (PSC) defendieron que, según la Constitución, las asignaciones a los GAD deben ser "predecibles, directas, oportunas y automáticas".

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!