Para Joel Tuárez, de 17 años, el trauma que le dejó la prueba Ser Bachiller aún no termina. Dice que no solo ha tenido que cargar sobre sus hombros el calificativo de copión y desleal, por el hecho de haber obtenido un alto número de aciertos en la evaluación; sino que además, asegura, que esta situación ha mermado el puntaje final para postular a la universidad.

Joel fue uno de los 536 bachilleres del régimen Costa que rindieron la prueba dos veces, luego de que el Instituto Nacional de Evaluación Educativa (Ineval) denunciara comportamientos atípicos, por la filtración de las preguntas durante el proceso realizado en enero.

Ni el pedido de la Comisión de Educación de la Asamblea, de que se deje sin efecto la reprogramación de la prueba, ni la acción de protección con medida cautelar presentada por la Defensoría del Pueblo, con el mismo objetivo, pudieron rever la decisión del Ineval.

Ayer, nuevamente el temor de los jóvenes se hizo presente, luego de conocer el puntaje con el que podrán postular por una de las 218 carreras que se ofertarán en universidades, escuelas politécnicas e institutos superiores técnicos y tecnológicos en el primer semestre de 2020.

He tenido que soportar las burlas al reclamar por una acción que me ha perjudicado. El puntaje no me alcanza para la carrera que quiero: Ingeniería Industrial.

Carlos Tierra,

escolta de la bandera de Guayaquil



El puntaje de postulación está integrado por la nota obtenida en el examen Ser Bachiller (60 %) y la nota de grado (desempeño de los seis años de colegio), que representa el 40 % del total.

Joel tiene una nota de grado de 9,56 entregada por el Ministerio de Educación por su excelencia académica,pero su nota Ser Bachiller fue promediada por el Ineval tomando en cuenta los aciertos obtenidos en las dos pruebas rendidas: 103 y 60, respectivamente.

El joven dice sentirse perjudicado porque al promediar, el número de aciertos quedó en 91, que le representa un puntaje de 855.

Explica que si solo le hubieran hecho valer la primera evaluación, el puntaje hubiera sido de 920, con el que podría postular sin problemas a la carrera de Administración de Empresa en la Escuela Superior Politécnica del Litoral (Espol), donde ya rindió el examen de admisión con buenos resultados. “Esta situación ha mermado mi puntaje, espero que no me origine problemas para conseguir mi objetivo”, menciona un tanto decepcionado.

El mismo problema presenta Victoria Tenesela, quien tiene una buena trayectoria estudiantil. A pesar de que el puntaje para postular no es bajo (942), dice que hubiera sido mejor (980) si solo le hubieran considerado los aciertos de la primera prueba, donde obtuvo 117. Todavía no ha decidido si estudiará Derecho o postulará para ingresar al Ejército Nacional. “Creo que el puntaje obtenido sí me ayudará para cualquiera de los dos caminos que elija”, dice con seguridad, aunque todavía no olvida el mal rato que vivió en los meses de enero y febrero, por los cuestionamientos recibidos por ciertos sectores que insinuaron que un grupo de estudiantes hizo trampa en el examen.

En las instalaciones de la Senescyt hay una mesa de información sobre el proceso de verificación de puntaje para postulación. Freddy Rodriguez / Expreso

A pesar de todos los problemas, tengo un buen puntaje para postular, que lo obtuve a base de estudios y no copiando, como quisieron hacer creer a la comunidad



Victoria Tenesela,

brigador de la Academia Naval Altamar



Durante el primer día de verificación del puntaje de postulación se presentaron inconvenientes, debido a la intermitencia de la plataforma en donde los estudiantes deben realizar el proceso.

Algunos jóvenes acudieron a la oficina zonal de la Secretaría Nacional de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación (Senescyt) para hacer conocer este problema.

Una vez verificado el puntaje, los aspirantes podrán, a partir del 13 de marzo, postular por hasta cinco carreras de su interés, elegidas en orden de prioridad, a través de la plataforma www.serbachiller.ec.

De manera automatizada, el sistema asignará los cupos en función del puntaje, la libre elección de opciones de carrera y la disponibilidad de cupos, según informó la entidad.

DEFENSORÍA DEL PUEBLO SIGUE PROCESO EN CONTRA DE UN JUEZ

La Defensoría del Pueblo puso una queja ante el Consejo de la Judicatura, en contra de Santos Jonás Macías Suárez, juez de la Unidad Judicial Civil Guayaquil, quien hasta el momento no se ha pronunciado sobre una acción de protección con medida cautelar para que se declare la vulneración de los derechos constitucionales y se ordene medidas de reparación a favor de los jóvenes que debieron rendir dos veces la prueba Ser Bachiller. Mirelli Icaza, defensora del pueblo de la Zona 8, dijo que el juez tenía que haber llamado a audiencia el 21 de febrero y dictar sentencia para que se deje sin efecto la decisión del Ineval de obligar a los estudiantes a repetir una evaluación que no cabía, ya que ellos dieron el primer examen y lo finalizaron sin problemas. Al desacatar el pedido, deberá ser sancionado, dijo.