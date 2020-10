En abril próximo estará lista la Planta de Tratamiento de Aguas Las Esclusas

Entre marzo y abril del próximo año estará lista la Planta de Tratamiento e Aguas Residuales Las Esclusas. El anuncio lo hizo, este 6 de octubre, la alcaldesa Cynthia Viteri y el exalcalde de la ciudad y actual presidente del Comité para organizar el Bicentenario, Jaime Nebot; mientras recorrían la obra.

“No queremos parches, sino agua de forma permanente” Leer más

Durante el acto, las autoridades destacaron que la infraestructura se levanta en una área de 24 hectáreas.

El trabajo de esta Planta se va a complementar con la planta de aguas residuales, Los Merinos, que estará ubicada al norte de la urbe. Las autoridades señalaron que el próximo mes ,como publicó EXPRESO meses atrás, iniciará la licitación para esta otra obra, que será adjudicada en el 2021.

Inicia el proceso de solicitud de ofertas para la construcción de la planta Los Merinos https://t.co/WaNNiGSssa — Diana Sotomayor Z. (@DianaSotomayorZ) October 6, 2020

Con estas proyectos, que han sido solicitados por años por los guayaquileños, quienes -en más de una ocasión- se han generado del mal tratamiento que les dan a estas aguas, lo que genera mal olor en el entorno; se espera que la ciudad tenga un 100 % de alcantarillado sanitario y tratamiento de agua residuales.

"Ojalá que con esto, Guayaquil elimine de raíz esa eterna molestia de sentir que todo huele mal. Hay zonas donde las aguas residuales las sientes prácticamente en la casa, así es imposible dormir, comer, vivir. Ojalá esta sea la solución al problema", señaló Yeli Castro, habitante de Samanes 3.

Animales muertos, llantas y basura son retirados del canal de Mucho Lote Leer más

LA CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES LAS ESCLUSAS CUENTA CON UN 70% DE AVANCE



¡Las obras avanzan en nuestra ciudad! Hoy constatamos, en compañía del ex alcalde @jaimenebotsaadi y autoridades de @emapagye, pic.twitter.com/roKiGgdoMg — Cynthia Viteri (@CynthiaViteri6) October 6, 2020

La alcaldesa, Cynthia Viteri y el presidente del Comité Bicentenario, Jaime Nebot, en la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales Las Esclusas. gerardo menoscal

Nebot señaló que una obra tan necesaria se ha tardado en llegar a Guayaquil, entre otras cosas por la falta de financiamiento. La obra tiene una inversión de más de 500 millones de dólares y se suman otros proyectos complementarios suma 1.250 millones de dólares, lo que representa un 12,5 % más de presupuesto que hace 20 años. Un dinero que la ciudad ha conseguido y esto también se llama Independencia, señaló el exalcalde Nebot.

Interagua explica por qué la ceniza no afecta la distribución de agua potable Leer más

En efecto la ciudadanía espera que toda la ciudad tenga alcantarillado, pero así mismo aspira que las calles no se inunden cuando es invierno y coincide con la marea alta. "Mis aspiraciones son que Guayaquil ya no se inunde con los aguaceros, varias veces me he quedado en media calle porque el carro se ha dañado por la inundación", señaló Colón Martínez, ciudadano que vive al sur de urbe.

Y es que los ciudadanos aprecian las obras, pero señalan otro problema que todavía no se soluciona que es tener agua potable de excelente calidad y que se terminen los cortes del líquido. "La calidad del agua todavía es una deuda de las autoridades, para tomar agua en Guayaquil todavía hay que hervirla, usar filtros o comprarla embotellada. Entonces en este tema se requiere una obra integral, es decir que estas obras también permitan que del tubo no solo salga agua potable, sino agua que ya se pueda beber directamente por ser de alta calidad", manifestó Teresa Luz, moradora de la ciudadela Valdivia.