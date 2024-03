La procesión se da en medio de ola de calor e inquietud por la inseguridad

Se prevé que medio millón de personas participen este viernes 29 de marzo en la procesión de Cristo de Consuelo, la más grande del Ecuador. Para ello se ultimaban detalles para la actividad, que debido a la ola de calor y la zozobra por la inseguridad durará aproximadamente tres horas.

Eso sí, el recorrido tradicional se mantiene y, al terminar, el arzobispo de Guayaquil, monseñor Luis Cabrera, realizará la bendición final ante miles de católicos cuando llegue la imagen de Cristo al área del Cisne 2, donde está el monumento homónimo.

Por ello en esta edición, la 64, se omitirá la lectura del evangelio, reflexión u otras intervenciones, como la del coro de niños del santuario.

En torno a la jornada, Víctor Herrera, comandante de la Policía de la Zona 8, lideró una rueda de prensa este jueves 28 de marzo. El uniformado anunció que el operativo de control contará con 664 agentes (con uniforme y de civil) que estarán en diferentes etapas de la peregrinación.

“Hacemos un llamado para que a esta procesión no asistan por la situación del nivel de riesgo, la ola de calor y un sinnúmero de circunstancias que hacen que el nivel (de riesgo) de esta procesión sea diferente a las anteriores”, dijo Herrera, al precisar que la romería no se prolongará más allá de las 10:00 y una de las restricciones es no topar la imagen.

El jefe policial también pidió que no acudan grupos vulnerables, mujeres con niños o embarazadas. Añadió que el Cuerpo de Bomberos estará presente con 200 miembros, que se ubicarán en puntos de hidratación, mientras que la Cruz Roja colocará carpas para la asistencia médica.

EXPRESO realizó un recorrido en torno al santuario del Cristo del Consuelo, en el suroeste, y se constató que la estructura donde se ubicará la imagen recibía mantenimiento. Diferentes católicos, además, estaban en el templo elevando sus plegarias.

Limpieza. En la plazoleta del Cristo del Consuelo, en el Cisne 2, se realizaban ayer tareas de limpieza. Hasta ese punto llegarán miles de católicos. 2. Preparación. En el santuario Cristo del Consuelo se ultimaban detalles de la estructura en la que la imagen de Cristo recorrerá las calles del sur de la ciudad. ==== Freddy Rodríguez

Mientras que en la plazoleta y monumento al Cristo del Consuelo se veía a trabajadores de la limpieza. El escenario quedó listo pasado el mediodía. Incluso algunos huecos de las calles de los alrededores del sitio fueron bacheados.

