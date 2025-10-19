Prisión preventiva para la sospechosa del asesinato de su madre de 49 años

La sospechosa usó la IA para crea una voz similar a la de su progenitora. Conoce los detalles del caso

La hija de la víctima confesó que habría sido la asesina.

La noche del viernes, un juez de Guayaquil ordenó que Andreina se mantenga con prisión preventiva mientras es investigada por el asesinato de su madre, Martha Cecilia Solís Cruz, de 49 años.

Durante los últimas horas nuevos detalles del caso se conocen. La extrema limpieza del lugar, pese a que dentro había un cuerpo en avanzado estado de descomposición, sorprendió incluso a los agentes que llegaron a la vivienda. En el cuarto de lavado, dentro de una lavadora, estaba el cuerpo de Martha Cecilia Solís Cruz, de 49 años.

Las nuevas revelaciones del insólito caso

Una fuente policial que participó en el levantamiento del cuerpo relató el escenario: “Las paredes estaban totalmente limpias, no había rastros de sangre ni restos humanos en el piso. Las piezas anatómicas estaban dentro de fundas, distribuidas en una lavadora y en un tacho azul grande. Tampoco se percibían olores típicos de un cuerpo en descomposición; parece que todos los días desinfectaba”.

Video con IA, cuchillos y más: las pruebas del asesinato de una abogada en Sauces 9 Leer más

La principal sospechosa del crimen es Andreina, hija de la víctima, quien fue detenida por la Policía minutos antes de que el cuerpo fuera encontrado, el 16 de octubre, en Guayaquil.

Según los agentes, en el cuarto de lavado se hallaron varios utensilios usados para el desmembramiento: cuchillos, una sierra eléctrica, una moladora, una podadora manual y un machete. Todos limpios.

El coronel Galo Muñoz, jefe de la Dirección Nacional de Delitos contra la Vida (Dinased), describió a la sospechosa como una sociópata.

Las pericias apuntan a que Martha Solís fue estrangulada con el cable de un cargador de celular. Posteriormente, su hija habría cubrierto los restos con sal para retardar la descomposición. “Hizo una serie de acciones para despistar la investigación. Durante la búsqueda, mostró contradicciones. Incluso aceptó que utilizó inteligencia artificial para crear la voz de su madre y simular que seguía con vida”, relató.

¿Quieres seguir leyendo el contenido de EXPRESO? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!