"Nos preocupa otro reajuste del presupuesto universitario en 2021"

El gremio de profesores universitarios estima que ellos son 12.000; de los cuales, el 49 % o 50 % son ocasionales o contratados. Y afirma que al no haber la disponibilidad económica para contratarlos, se ha iniciado un proceso de precarización de la educación superior. Porque los profesores titulares tienen que hacerse cargo de esas horas, duplicando su trabajo.

- El recorte presupuestario se anunció en mayo. ¿Ya está ocurriendo lo que menciona?

- Ya está ocurriendo, sobre todo en las universidades de la Costa. En la Universidad Técnica de Machala son 320 ocasionales, 120 no fueron contratados en este semestre. Esa misma situación pasa en otras universidades. Y tiene más peso en aquellas donde el número de ocasionales es más elevado, por ejemplo en la Espoch, de Riobamba, el 60%. Al menos habrá 400 docentes que no serán contratados.

- ¿Cómo lo resolvieron en su universidad? ¿Duplicaron la carga horaria a los titulares?

- Así se resolvió. Por ejemplo yo tenía 16 horas, que es lo que manda la ley. Con el nuevo reglamento que expidió el CES ahora tengo 20. Aparte de esas cuatro horas más, las clases ahora son virtuales y eso lleva muchísimo más tiempo.

Wilson Torres Ríos, presidente de la Federación de Profesores Universitarios y Politécnicos del Ecuador (FEPUPE). Es catedrático titular de la Universidad Técnica de Machala. Cortesía

- ¿Qué implica eso?

- Prácticamente los docentes universitarios ahora se clavan en sus computadoras a las 7 de la mañana y se levantan a las 8, 10, 12 de la noche. Son cuatro o cinco materias que usted debe programar en la plataforma virtual, programar el Drive, el Moodle, investigar, hacer una serie de consultas. Y con el agravante que, de acuerdo con la ley, antes había un máximo de 35 estudiantes por aula, ahora nos obligan a que tengamos hasta 60 en un aula en línea. Todo esto implica que va a bajar la calidad de la educación y que se afecte la salud del profesor y del estudiante. Porque el estrés laboral que se crea por esta situación es tremendo.

- En mayo ya hubo protestas. ¿Qué pasó entonoces?

- Nosotros protestamos y planteamos algunas soluciones. Más bien fuimos engañados, porque en algún momento se acogió parte de un pronunciamiento de la Corte Constitucional. Pero ahora esta se contradice con lo que decidió en mayo, porque avala el recorte y dice que está bien lo que hizo el Gobierno. Pero es contradictorio porque la Constitución establece que ningún gobierno puede tocar los presupuestos destinados a Salud y Educación. Entonces si la Corte Constitucional que es el máximo organismo que tiene que ver con el respeto a la Constitución, se contradice, estamos prácticamente en una situación de indefensión.

- Y como es la Corte Constitucional, no se puede hacer más.

- El único camino que nos queda es denunciar a nivel internacional. Hay un grupo de abogados constitucionalistas que están estudiando el caso. Una demanda en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). El problema es que esta no resuelve enseguida, no es que va a tomar una resolución que entre en vigencia en 2021. El pronunciamiento será en cuatro o cinco años, cuando probablemente esté liquidada la educación superior en Ecuador. Pero se sienta un precedente.

Las universidades reciben asignaciones según la ley del Fondo Permanente de Desarrollo Universitario y Politécnico (Fopedeupo), que básicamente recibe fondos del Impuesto a la Renta y del Impuesto al Valor Agregado (IVA). Los profesores afirman que el Gobierno ha hecho el cálculo con un IVA al 10% y no al 12%, que es el valor formal, lo cual representa un perjuicio adicional para las universidades de $ 200 millones.

- ¿Aparte de la vía legal, en la financiera que han hecho o qué proponen los profesores?

- Una de las propuestas es que el cálculo para el 2021 se haga con el 12 % del IVA, por un lado. Por otro lado, que se entregue una reliquidación de estos valores a todas las universidades. Ahora bien, también estamos planteando una fuente que es formal y legal. Que los profesionales con título universitario que pagan un IR, sea parte del financiamiento del Fopedeupo.

- ¿Por qué dicen que les preocupa el presupuesto de 2021?

- La preocupación de la Fepupe es que a partir de 2021 las cuatro universidades emblemáticas (creadas durante el gobierno de Rafael Correa), ya no tendrían financiamiento propio del gobierno, sino a través del Fopedeupo. Es decir que si antes este fondo se divía entre 27 universidades, a partir de 2021 se dividirá entre 31, con lo cual habrá que hacer un nuevo reajuste universitario. Por tanto, desde ya estamos planteando al Gobierno que debe incrementarse el Fopedeupo en un monto similar a lo que establecían los acuerdos de creación de esas universidades. De lo contrario, a los 98 millones de dólares del recorte de este año se sumarán los presupustos de las cuatro universidades más, que no creo que sea menos de 120 o 150 millones de dólares.

- Los profesores universitarios van a seguir con los plantones y marchas de protesta?

- Se protesta como debe ser. Porque si usted no protesta significa que todo está bien. Entonces aplaudamos al Gobierno y listo. Pero las medidas no son de carácter permanente, no queremos perjudicar a los jóvenes que estudian en las universidades, pese a que tenemos alrededor de un mes impagos. Y en esta situación hay muchos profesores que viven solo con el sueldo de docentes. Se está creando un grave problema social.