Un pregón cívico virtual marca el inicio de las fiestas julianas

El tradicional pregón cívico que llenaba de algarabía las principales calles de Guayaquil por las fiestas julianas, fue reemplazado por un acto simbólico desarrollado este 1 de julio en el parque Centenario, en el centro de la ciudad.

El evento, donde solo participaron no más de 30 personas, entre bailarines y miembros de la banda musical municipal, fue transmitido a través de Facebook e inició con un minuto de silencio en conmemoración que las víctimas por la pandemia del coronavirus.

Cuatro parejas de baile le dieron el toque de fiesta a la jornada, que marcó el inicio de las fiestas. Ellas danzaron al compás de la banda de músicos. Sin embargo, algunas personas que se encontraban en el centro de Guayaquil, se detuvieron a observar la actividad, pero desde los exteriores del parque.

Fue el caso de Manuel Wasco, quien llegó antes de las 8:30, que inició el acto, con un cartel que rezaba ' Pascuales presente' . "Vengo en representación de los adultos mayores de la parroquia, algunos lo miran (el evento) desde sus casas", señaló.

"No permiten las aglomeraciones y por eso nos tocó ver el acto inaugural de las fiestas desde afuera del parque, ya que no me llego bien con la tecnología, no la manejo"

Marcos Guzmán,

morador del centro de Guayaquil.