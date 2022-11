Las expectativas por la llegada de visitantes a los balnearios peninsulares durante este feriado se diluyen. La poca presencia de visitantes durante el día y la noche del primer día de asueto puso en evidencia que los 200.000 turistas que se esperaba recibir, no llegarán.

El estado de excepción suma a Santo Domingo de los Tsáchilas Leer más

Según la Cámara de Turismo de Santa Elena, en el feriado de noviembre de 2021 -aun cuando estaban vigentes las restricciones por la COVID- la ocupación hotelera alcanzó el 90 %. En noviembre de este año, que las provincias del Guayas y Esmeraldas viven un estado de excepción generado por la ola de violencia que las amenaza, la ocupación de huéspedes apenas ha alcanzado un 40 % en los hoteles.

Los empresarios turísticos coinciden en que la criminalidad ha reducido la presencia de turistas de forma directa. “La gente siente temor de salir de sus casas y prefiere quedarse junto a su familia, pocos son los que se arriesgan. Es lamentable todo lo que estamos viviendo”, señaló Luis Hidalgo, administrador de un hotel.

Prefiero ir a casa temprano porque Salinas tampoco es la maravilla. Aquí están robando a diario.



Jorge Garcés

Habitante

Quienes se hospedaron en balnearios como Olón y Montañita aseveran que decidieron salir de sus ciudades para olvidarse de la tensión que viven sobre todo en Guayaquil, que es de donde llegaron.

En Olón apenas unas cuantas familias salieron a pasear la noche del pasado jueves. Joffre Lino

La Penitenciaría se mueve poco durante las últimas horas Leer más

“Acá no hay toque de queda ni estado de excepción. No escuchamos la guerra que en la ciudad se está viviendo. No estamos metidos en ese campo de guerra que nos tiene a todos entre la espada y la pared”, señaló la noche del jueves Denisse Argüello, quien llegó a Olón, que a diferencia incluso de un fin de semana normal lucía apagado.

La mayoría de los turistas decidieron quedarse en casa por la noche. Salir a comer pizza y empanadas argentinas hasta máximo las 20:00. Durante el día, con más tranquilidad, según lo reconocieron a EXPRESO, pasearon por el malecón, estuvieron en la playa, tomaron uno que otro coctel... El escenario fue similar en Salinas. Allí, tras la hora de la cena, donde se vio uno que otro restaurante con clientes, los visitantes se dirigían a sus casa u hoteles.

40 por ciento

fue hasta ayer el total de ocupación hotelera en la provincia de Santa Elena.



“En ninguna parte se puede estar seguro, venimos en busca de tranquilidad y paz, en Guayaquil da mucho miedo salir. Queremos estar en la playa y olvidarnos por estos días lo que está ocurriendo. No nos arriesgamos a salir tanto en las noches, pero el día lo estamos disfrutando. Es una válvula de escape”, comentó Nelson Albán, quien junto a su familia llegó a Olón.

Me apena que la inseguridad esté aniquilando todo, hasta las ganas de disfrutar entre amigos.



Douglas Castro

guayaquileño

En Salinas, la vigilancia fue permanente. Aún así apenas unos cuantos decidieron pasear. Joffre Lino

La Penitenciaría del Litoral, un verdadero campo de guerra Leer más

El cuencano Luis Cifuentes, en Salinas, optó por recorrer la zona de las artesanías y, tras hacer varias compras, se retiró a su residencia en Costa de Oro. “En la Península hay delincuencia, es mejor estar en casa. No quiero pasar malos ratos”, añadió.

En el único sitio donde sí se observó algo de farra fue en Montañita. La concurrencia fue baja en la conocida calle de los cocteles, uno de los puntos más concurridos, y las calles asimismo lucieron vacías.

En Playas, en la provincia del Guayas, el panorama fue todavía más tétrico durante el primer día de feriado. En este balneario, por el estado de excepción, en las vías, los parques, el malecón..., no hubo nadie transitando más allá de los policías.

Playas. La primera noche del feriado, así permaneció el parque central, el malecón y los restaurantes. A las 21:00, la comunidad se retiró hacia sus casas. Néstor Mendoza

A la familia Vinueza Gonzabay, quien llegó del Puerto Principal, no le pareció “justo” que este balneario entre en la lista de los que debían “someterse al estado de excepción”. “Aquí, por suerte, la criminalidad no es como la de Guayaquil. Al menos este punto debió estar excluido, así el turismo no afectaba a todos, y teníamos también una opción para entretenernos. Por todos lados hay encierro. Eso nos pone mal”, detalló Isabel Morán.

No obstante, hubo ciudadanos como León Merino, Daniela Ojeda y Nathalie Cordero que se refugiaron en el cantón con sus familias. “Prefiero el encierro al pie del mar que en medio de las balas. No me arrepiento de haber venido. Acá por lo menos hasta las 21:00 camino tranquila. En Guayaquil eso no pasa ya nunca”, señaló Cordero, quien permanecerá en el lugar hasta el domingo.

El malecón lució desolado durante el primer día de feriado. Néstor Mendoza

La UPC de Villa Bonita no volvió a abrir sus puertas luego del atentado sufrido Leer más

“En este momento de crisis económica y de inseguridad, los más afectados son los sectores productivos y turísticos; todavía no hemos salido de la crisis sanitaria que pasamos y ahora viene la inseguridad, y más paralizaciones con decretos. La esperanza de recuperar algo en el feriado de noviembre se esfumó. Ojalá en lo que reste del día y del feriado las cosas cambien”, manifestó Esperanza López, presidenta de la Cámara de Turismo de Playas; donde al menos el 30 % de las reservaciones en los hoteles fueron canceladas.