Cansados, así dicen estar los habitantes de la ciudadela La Pradera 1, sur de la ciudad, quienes llevan tres meses sin poder utilizar el teléfono convencional que tienen con la operadora de la Corporación Nacional de Telecomunicación (CNT). Los moradores aseguran que hasta ahora no existe una solución a un servicio que aún les cobran, pero no arreglan.

Adolfo Pino, de 81 años; y José López, de 65, aseguran que el malestar es constante, debido a que perdieron su principal medio de comunicación. “Me hacen seguir pagando por un servicio que no me brindan... no es una suma enorme, no me molesta el dinero, pero me indigna que deba seguir dando plata en vano”, reclama Pino.

López se ha resignado a la situación y ahora intenta acostumbrarse a manejar teléfonos celulares. “Me ha tocado gastar alrededor de $ 200 en un celular para comunicarme con mi familia, sigo sin saber manejarlo, pero me va a tocar. No arreglan nada, pero en caso de emergencia debo estar comunicado”, comenta.

EXPRESO preguntó al Departamento de Comunicación de CNT cuándo se daría solución al problema que enfrentan en La Pradera 1. Hasta el cierre de esta edición no hubo respuesta.

Mónica Quesada, líder barrial del sector, asegura que ya ha ido a reclamar junto con vecinos a las instalaciones de CNT, pero en cada ocasión les dicen que ya llega el arreglo. “Estamos cansados, nos toman como otro chiste. Nos dejan sin teléfono, uno de los principales medios de comunicación de los moradores, que en su mayoría ya son personas de tercera edad”, resalta la moradora.