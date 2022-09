Los postes del barrio Garay funcionan, pero como adorno

En ediciones anteriores, EXPRESO ha comunicado sobre el malestar causado por las luminarias que no funcionan en la calle Asisclo Garay, entre Colón y Pedro Pablo Gómez, en el barrio Garay. Son alrededor de seis postes de luz que llevan sin funcionar.

Xavier Zurita, líder comunitario del vecindario, denuncia que son más de dos meses que al menos seis postes permanecen apagados. “Se hace el reclamo a las autoridades, pero nadie soluciona nada. Nadie te toma en cuenta”, se quejó.

Marisol Chica, también residente, asegura que los robos han aumentado. “Aprovechan que el entorno está así para atacarnos. Somos el imán de la delincuencia”, sentenció.

Miguel Arsenio, también morador, concuerda con Chica, asegura que con el constante incremento de hechos delictivos, solo es cuestión de tiempo para que los asaltos sean un pan de cada día. "Si nos siguen ignorando las autoridades a nuestro pedido arreglo, lo que más me aterra no es el que el número de crímenes en la zona aumente, me asusta que me acostumbre a este panorama delincuencial".