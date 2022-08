Vecinos de varias zonas del barrio Garay reclaman por luminarias en buen estado

"Por momentos y por sectores sirven", es como describen los moradores del barrio Garay el funcionamiento de los postes luminarios del sector. Es una problemática que aquejan desde antes de la época prepandemia, de acuerdo a los habitantes.

Xavier Zurita, líder comunitario del lugar, explica que no solo es una calle la afectada, son varios puntos de los que engloban al barrio Garay. Comenta que son más de 15 luminarias en todo el sector que no sirven, sin contar los postes de luz que no funcionan adecuadamente, no alumbran suficiente o su funcionamiento es irregular.

"Ya los vecinos han notificado a la Corporación Nacional de Electricidad (CNEL), a veces no escuchan la queja, y el resto de ocasiones vienen, pero en menos de dos meses vuelven a estar apagadas o intermitentes las luminarias", dice Zurita, quien además hace un llamado de atención a las autoridades por lo que él llama ineficiencia, sea por la omisión de sus pedidos o el mantenimiento a medias que realizan.

El malestar por luminarias inactivas lleva desde 2021. Archivo

Wilson Jácome, quien reside en la calle 10 de Agosto, detalla que cerca de su morada hay varios postes de luz que no están en funcionamiento. Comenta que ya han reclamado a las autoridades, pero sin una respuesta satisfactoria al malestar que tienen los vecinos del barrio.

"Por el día no hay problema, pero en la noche queda una zona oscura, porque no solo son los focos que no prenden, están aquellos intermitentes y los que no alumbran bien, que dejan al ciudadano al descubierto en medio de la oscuridad, nos volvemos presas fáciles de los delincuentes", asegura Jácome, quien teme a diario por la seguridad de su familia.