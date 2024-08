La Policía busca pistas para identificar al asesino de trabajador municipal

Un verdadero manto de misterio envuelve el crimen de Waldir Ival Álvarez Valverde, quién en la madrugada del 21 de agosto, cerca de la morgue de Samborondón, fue acribillado.

Este asesinato se dio cuando el hombre, de 51 años, se dirigía a recoger un carro recolector de basura del Municipio de Samborondón, donde laboraba desde hace más de una década.

En medio del dolor de sus familiares y amigos, se cumplió el funeral Valverde en el cementerio general del cantón.

Hasta este 25 de agosto, la Policía investiga a fondo el crimen, que mantiene alarmado al cantón. Ante esta situación ya los habitantes no salen de noche a los lugares turísticos. Tienen miedo.

La ciudadanía, en zozobra ante el hecho criminal

"No me atrevo a salir a ningún lado porque me aterra escuchar un asesinato más. Este año, a diferencia de otros, Samborondón se ha vuelto sangriento. Nunca antes nuestro territorio ha sufrido este tipo de cosas. Estamos mal. Ya nadie sale y el comercio, además, se está afectando. Ya no sabemos qué hacer", detalló Lisa Carvajal, residente.

En la avenida 31 de Octubre y las calles que conducen al centro, desde hace cuatro días las puertas de los locales se mantienen, en su mayoría, cerradas. "Samborondón es tierra de nadie, los sicariatos son ya el pan de cada día. La semana anterior hubo un sicariato más", aseveró Miguel Quinto, comerciante de la localidad.

Otro caso que conmocionó a la población

Hasta el cierre de esta edición la Policía y la Fiscalía realizaba varías diligencias para esclarecer la motivación de este crimen y el causado también en el centro de salud de Samborondón, que dejó al agricultor William Sánchez fallecido y a otros tres integrantes de su familia heridos.

Según versiones de testigos, dos sujetos armados ingresaron violentamente y balearon a una pareja y a su hijo de aproximadamente 6 años que se encontraba en el lugar. Al parecer, el jefe de hogar ya se había atendido, y faltaban la mujer y el niño.

A esta balacera la envuelve un verdadero manto de misterio, ya que no se les robaron nada a las víctimas, oriundas del recinto La Delicia, en Salitre.

EXPRESO solicitó una entrevista al jefe policial de Samborondón, pero hasta el cierre de esta edición no hubo respuesta.

Los atacantes lograron huir tras el hecho



Tras propinar varios disparos a los tres integrantes de la familia, los agresores huyeron en una tricimoto hacia la vía perimetral.

Agentes de la Policía del Servicio Preventivo y Judicial trasladaron a los heridos en una ambulancia a un hospital de Guayaquil.

"Se escucharon más de 10 disparos en el centro de salud. El niño gritaba herido y todos salimos a ver qué pasaba. Ya no hay paz en Samborondón; en 7 días, dos crímenes y una balacera", comentó Yesenia Silvera, residente del centro del cantón.

