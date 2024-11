La Policía actúa en Los Ceibos, pero los vecinos piden más que rondas

La mañana de este martes 26 de noviembre, la Policía Nacional llevó a cabo un operativo en el sector de Los Ceibos, luego de la publicación de EXPRESO, en la que se relata el temor de los residentes ante los constantes crímenes ocurridos en esta ciudadela ubicada al norte de Guayaquil.

Robos en Los Ceibos

Según las cifras de la Policía de este recinto, desde el 1 de enero hasta el 14 de noviembre de 2024, se ha registrado un total de 312 robos, mientras que en el mismo periodo de 2023 se registraron 333 casos, lo que representa una disminución del 6 %.

Los robos a personas y a vehículos son los principales delitos registrados, con 128 y 55 casos, respectivamente. En cambio, los robos a domicilios suman 28.

No obstante, como ya informó EXPRESO en un reportaje publicado el 25 de noviembre, de acuerdo con los testimonios de los residentes, en este sector de la urbe se han presentado varios casos de robos, los cuales han dejado a los moradores atemorizados ante cualquier extraño que ingrese a la ciudadela.

Los habitantes aseguran que en lo que va de noviembre han ocurrido varios robos, y uno de los lugares más afectados es la calle Tercera, donde solo en los últimos 15 días, según las cifras que registran las familias, al menos cuatro domicilios han sido asaltados. Tres de estos robos ocurrieron a plena luz del día.

Un morador, que fue testigo de uno de estos asaltos, relata que cinco sujetos llegaron a esta calle en un carro sin placas y vidrios oscuros, y forzaron la entrada de un domicilio, sin importarles que en el interior se encontraran personas de la tercera edad. “Los sometieron a ambos y se llevaron todos los artículos de valor que pudieron: joyas, dinero, celulares. No les tomó ni 10 minutos salir de la casa. Los otros tres casos fueron similares, se actuó de la misma manera”, relató el ciudadano, que solicitó mantener su identidad en anonimato por temor a represalias.

Respuesta de la Policía

Ante la publicación realizada por este medio, la Policía Nacional llevó a cabo un operativo de control de vehículos en la avenida del Bombero, en respuesta a las quejas públicas del barrio, que exigen mayor control y vigilancia.

El mayor Santiago Sandoval, jefe de operaciones del distrito Ceibos, explicó que el operativo tenía un carácter preventivo, con el objetivo de localizar a personas requeridas por la ley o que portaran armas o sustancias sujetas a fiscalización. “En Ceibos se han registrado ciertos delitos. Tenemos identificados los vehículos involucrados en estos hechos, y las unidades especiales de inteligencia ya han perfilado a los responsables. Hemos logrado una reducción del 7 % en robos a domicilios, que es uno de los delitos con mayor incidencia en la zona”, señaló.

No obstante, la ciudadanía ve esto solo como una reacción, y no como una acción que busque frenar la ola delictiva que azota a Los Ceibos. “Hagan operativos, nadie se queja de ello, pero es obvio que los hacen porque nuestras quejas fueron publicadas a través de un medio de comunicación y quieren hacerse notar como si trabajaran de forma constante en la ciudadela, cuando no es así. La Policía llega solo cuando ya ocurrió el crimen y no vuelve hasta que suceda otro hecho similar”, asegura el guayaquileño Jaime Rendón.

“Actúan ahora, pero tuvieron que hacerlo meses atrás, cuando la comunidad comenzó a presentar sus denuncias de forma constante. Me parece un insulto a la cara de los vecinos, que vengan a querer actuar como si siempre estuvieran presentes, cuando la realidad es que cuando se los necesita, nunca aparecen”, comenta el ciudadano David Rodríguez.

