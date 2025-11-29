“¿Podremos recuperar el parque Centenario?”: la duda que retumba tras apertura de EAS

En este icónico sitio del centro de Guayaquil entró en funcionamiento una estación municipal

Una nueva Estación de Acción Segura (EAS) se inauguró en Guayaquil el viernes 28 de noviembre, esta vez en el parque Centenario, un punto icónico del centro que desde hace años sufre graves problemas de inseguridad.

En este espacio habrá un monitoreo constante a través de 268 cámaras de videovigilancia y también serán desplegados 62 agentes de Control Municipal, quienes patrullarán el parque y las zonas adyacentes, según el Cabildo porteño.

Además, una novedad en este EAS es la instalación de 23 megáfonos, cuyo objetivo es disuadir la comisión de delitos en este espacio céntrico.

Con el funcionamiento de esta estación, la ciudadanía espera que los delitos se reduzcan en el parque Centenario y en las áreas cercanas, donde a diario se evidencia consumo de drogas, prostitución y robos a personas y al mobiliario urbano.

Incluso, meses atrás se registraron asesinatos durante la madrugada en los exteriores del parque.

Parque Centenario: un sitio turístico en abandono

“¿Podremos recuperar el parque Centenario? Es un lugar turístico y está totalmente abandonado. Uno no puede caminar sin ver a gente drogándose o consumiendo licor”, señaló el ciudadano Álvaro Pacheco, residente del centro.

Mientras tanto, Jeremías Castro, usuario de la Metrovía y quien a diario cruza el parque, explicó que el comercio informal se ha tomado los exteriores del sitio, sumado a los problemas derivados de la prostitución.

“Es imposible que un niño o un turista disfrute de este parque; corre muchos peligros”, manifestó.

