El impacto fue brutal. Fue un escenario de horror que los habitantes de Playas observaron, luego de que un hombre fuera arrollado por un vehículo cuando caminaba por la vía Playas-Progreso. El hecho se registró a las 20:00 del pasado 17 de enero, a escasos 300 metros del peaje.

Según un informe preliminar de la Oficina de Investigación de Accidentes de Tránsito, la víctima caminaba en medio de la penumbra de la ruta cuando fue impactado por un auto “fantasma”.

La víctima no portaba documentos y vestía un jean azul y camiseta blanca. Hasta el cierre de esta edición, nadie aún se había acercado a reconocer el cadáver, que fue llevado a la morgue de Guayaquil.

El accidente generó el reclamo ciudadano, que exige que la vía sea iluminada. Desde Progreso a Playas, la carretera está completamente a oscuras, siendo el lugar más peligroso el distribuidor de tráfico que está en Progreso, donde se toma la ruta a Santa Elena y a Playas, donde los conductores además han sido asaltados.

“Cuando se concesionó la vía, el compromiso fue que esta iba a ser iluminada, pero solo está iluminada la entrada a Playas, lo demás está en penumbras. Pagamos entre 4 y 8 dólares en peaje diario, por los diferentes recorridos que hacemos desde Guayaquil, y la vía no es de primer orden. Esto no puede seguir pasando. ¿Quién regula esta situación”, se quejó el conductor Walter Castro.

A esta opinión se sumaron la de los guayaquileños Sebastián Perero y Valentina Andrade, quienes detallan que ir a este balneario resulta aterrador por las noches. “Si Playas es un destino turístico, tal como lo promociona la Alcaldía, por qué el camino es tan infernal. Por favor, es que ahí no ves nada. Que alguien haga algo, que alguien mueva un dedo. Yo trato siempre de salir de Guayaquil a las 18:00 para no estar en peligro cuando voy a ese balneario, donde tengo una casa. Si me paso de esa hora y me toca la noche, me arriesgo a matar a alguien o a que me maten. La indiferencia de la autoridad es enorme. Si la Alcaldía no es la responsable, entonces que le exija a quien tiene la competencia de la ruta”, se quejó.

Este Diario se contactó con Cvialco, quien tiene a su cargo la vía, y cuestionó por qué esta no está iluminada y preguntó cuándo finalmente lo estará. “Su requerimiento será comunicado al área competente, tan pronto tenga una respuesta se la haremos llegar, indicaron desde el departamento de comunicación.