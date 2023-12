Playas: los cortes de luz se extendieron por una hora más

Aunque el Ministerio de Energía anunció el pasado 12 de diciembre que recién desde el 15 de diciembre, los cortes de luz serán ya no de dos horas, sino que de tres; en General Villamil Playas esa medida ya se sintió.

Este 13 de diciembre, estaba previsto que la energía se vaya de 10:00 a 12:30, sin embargo volvió recién a las 13:30, lo que llamó la atención de los habitantes y causó inconvenientes en los comerciantes que no pudieron, según denunciaron, realizar sus actividades con normalidad.

“Vine de Guayaquil a pagar mis impuestos al Municipio y estaba sin luz, por lo que no me pudieron atender. Tuve que esperar casi cuatro horas, hasta que vuelva”, dijo Carmen Caputi, quien dijo que “el país va como el cangrejo, caminando siempre para atrás”.

Martha Montero, residente del barrio La Concordia, se quejó por lo sucedido y cuestionó que, pese a las interrupciones, las planillas de luz sigan saliendo altas. "Hay muchas anomalías y cosas que me parecen injustas. Hoy lo único que pido es que al menos avisen cómo mismo serán los cortes. Hoy me complicaron todo. Tengo un cyber cerca de una entidad pública y todo se me complicó. Salí perdiendo, como mucha otra gente. Solo quisiera que desde el Gobierno nos confirmen si la medida se adelantó para, acorde a ello, organizarme", se señaló.

Claudia Lecaro, quien habita en el balneario y tiene una peluquería, hizo un llamado a lo mismo. A que el Ministerio de Energía o CNEL se pronuncien. "Tengo muchas citas por el tema de las cenas navideñas, las reuniones y las fiestas. Una hora más sí representa pérdidas para mí y para los clientes. Solo quiero que avisen qué pasará, para abrir más temprano o amanecerme", señaló.

