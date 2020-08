Plan 'Yo me Cuido': Samborondón tomará decisiones la próxima semana

Los integrantes del Comité de Operaciones de Emergencia (COE) de Samborondón tomarán una decisión la próxima semana, en cuanto a si acogerán las decisiones dispuestas en la campaña impulsada por el Gobierno 'Yo me cuido', que elimina los controles policiales y las restricciones de movilidad en el país.

Así lo confirmó a EXPRESO el Departamento de Comunicación del Municipio, y que detalló que esa decisión estará basada con base en información técnica de la situación del cantón guayasense, que según el último reporte de Salud, registra 759 casos positivos del nuevo coronavirus.

No obstante, este Diario también solicitó un pronunciamiento del alcalde, Juan José Yúnez, pero solamente se mencionó que, cuando se anuncien las disposiciones en el cantón, "será allí cuando él brinde declaraciones sobre lo que se hará".

Pero mientras en Samborondón indica que en una semana establecerán qué medidas tomar, en el vecino cantón de Guayaquil, la alcaldesa Cynthia Viteri, afirmó este miércoles 26 de agosto que la ciudad seguirá controlada de la misma manera y continuará con las disposiciones que rigen dentro del semáforo amarillo, que lleva pintada a la urbe desde hace más de tres meses.

Nosotros no hemos recibido nada oficialmente (...) La pandemia no ha terminado; una cosa es que no siga el estado de excepción, pero la pandemia continua, mientras tanto tenemos que seguir aplicando las medidas que preserven la salud y la vida.

Gustavo Zúñiga, presidente alterno del COE de Guayaquil.