Fiestas, encuentros deportivos y reuniones serán permitidas desde el 13 de septiembre

Lanzamiento de la campaña 'Yo me cuido'

La pelota del cuidado pasa oficialmente a la cancha de la ciudadanía. Hoy, 26 de agosto de 2020, el gobierno del presidente Lenín Moreno presentó la campaña 'Yo me cuido', una iniciativa que elimina los controles policiales y las restricciones de movilidad que buscaron, con un éxito relativo, reducir la propagación del coronavirus.

Quito registra 2.223 sancionados por no usar mascarilla en espacios públicos Leer más

Desde el 13 de septiembre, confirmaron las autoridades, se levanta el Estado de Excepción en el territorio nacional y, por tanto, se suspenden los toques de queda y los controles a las aglomeraciones. Desde ese día quedan permitidas las reuniones, fiestas y hasta los encuentros deportivos.

Caridad Vela, secretaria de Comunicación de la Presidencia, invitó a que la ciudadanía salga a jugar fútbol y haga fiestas de cumpleaños. Todo, aclaró, respetando el distanciamiento social y cuidando las medidas de bioseguridad.

La campaña es nacional aunque Quito continúa incrementando su cifra de contagios de coronavirus. El ministro de Salud, Juan Carlos Zevallos, dijo que la pandemia sigue pero se tendrá que controlar por una "convicción personal"

Zevallos reiteró que Pichincha tiene un exceso de mortalidad pero aún así el indicador es siete veces más bajo de lo que tuvo Guayas al inicio de la pandemia. Añadió que las tasas de contagio bajaron en todo el país excepto en Azuay y Guayas.

Juan Zapata, titular del Ecu 911, resaltó que no habrá policías y militares que hagan controles. "El ciudadano será su propio policía". No se podrá limitar la libre movilidad y el derecho a la asociación. No habrá semáforos de movilidad aunque el Comité de Operaciones de Emergencia Nacional (COE) seguirá trabajando de forma limitada.

El funcionario señaló que se trabajará con la Asociación de Municipalidades Ecuatorianas (AME) para tratar competencias como el uso del espacio público y la movilidad vehicular. Esas son decisiones que deberán tomar los municipios.

“Guayaquil, Samborondón y Durán si tienen menos covid, pero no hay que descuidarse” Leer más

Sobre el teletrabajo, el Ministerio de Trabajo aclaró que se mantendrá la medida porque la emergencia sanitaria no se ha superado.