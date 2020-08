Viteri: "No habrá clases presenciales, no somos conejillo de indias de nadie"

En su enlace radial de este 26 de agosto, la alcaldesa recordó que pese a que el COE Nacional permitió la apertura de algunos centros educativos de Guayaquil, en el plan de regreso a clases presenciales, la ciudad no permitirá aquello.

En Guayaquil no habrá clases presenciales, no somos conejillo de indias de nadie. Ni con plan piloto ni de manera permanente. No habrá clases presenciales este año lectivo. Cualquier escuela, colegio o universidad que lo haga será multado y clausurado.

Cynthia Viteri, alcaldesa.