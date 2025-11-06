Expreso
clausura arcsa
Arcsa clausura tres locales en Guayaquil por plagas y falta de higiene.Cortesía

Plagas, heces y aceite usado: tres locales clausurados en Guayaquil

Arcsa clausuró tres locales del suroeste tras detectar heces de roedores, aceite reutilizado y cocinas con cucarachas

El temor de Halloween no fueron las brujas ni los diablitos, sino las plagas y la falta de higiene en tres locales del suroeste de Guayaquil.

Con este mensaje en un video, la Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria (Arcsa) informó que clausuró estos establecimientos por irregularidades sanitarias. En el audiovisual difundido en su cuenta de X, la entidad mostró las condiciones en que operaban los locales.

RELACIONADAS

Uno de los lugares inspeccionados era una local de venta de corvinas donde se encontraron heces de roedores, además de que el baño estaba junto a la cocina. En el video se escucha: “Y una escena dura, los pescaditos listos para freír cubiertos con funda de basura, ¡qué amargura!”.

Otro local presentaba una cocina llena de cucarachas y utensilios oxidados. En un tercer establecimiento, dedicado a la venta de alitas de pollo, las autoridades registraron aceite excesivamente reutilizado y presencia de plagas voladoras.

"Volaban las plagas, hornos oxidados, además un aceite estaba mas reutilizado que las rimas del tío Arcsa", acotó al precisar que fueron clausurados. 

Más clausuras en Guayaquil 

En días pasados, la entidad, junto a la Gobernación del Guayas, también inspeccionó varios locales en el sector de Villa Bonita, donde dos fueron clausurados por presencia de heces de roedores y deficiencias higiénicas graves.

RELACIONADAS

Los ciudadanos esperan que los operativos continúen. Sandra Gómez, vecina de Urdesa, dijo: “Todos los locales deberían ser inspeccionados de sorpresa. Con tantos casos, ya uno no sabe dónde comer”.

