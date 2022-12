Las piruetas de los ciclistas que ponen en riesgo a la comunidad

En la avenida Benjamín Rosales, cerca de la Academia Naval Guayaquil, los ciclistas hacen piruetas en contravía o entre los vehículos, cada vez más seguido. El hecho, que ha generado ya algunos accidentes, es criticado por la comunidad, sobre todo por los conductores, que exigen que se los sancione por "poner en riesgo la vida de la comunidad".

"Ellos además de obligarnos a frenar a raya de un momento a otro, podrían ser los causantes de accidentes en los que incluso ellos podrían estar involucrados. Qué pasa si uno cae sobre el auto y me lo llevo encima. En más de una ocasión los he visto venir en mi dirección y yo lo que debo es parar, a como de lugar. Eso ha hecho que quienes vienen detrás queden muy pegaditos a mi auto. Otros conductores no han tenido tal suerte y se han chocado. Pero, ¿quién los sanciona? Nadie. Lamentablemente", señala Álvaro Torres, habitante de ese sector.

En ese mismo tramo de la Benjamín Rosales, el conductor Paúl Moreira asegura que ha visto a los ciclistas circulando en zig zag entre los vehículos y los peatones. Que ocupan la acera, alerta. "Hacen lo que quieren. Ellos dirán que conducen así por falta de ciclovías; pero, a ver, desplazarse poniendo en riesgo al otro no tiene lógica. Si no tienen espacio, usen la vía; pero en la dirección que es. No invadiendo tampoco los aceras. Háganlo pero respetando también al resto", exhorta.

Esta situación, sin embargo, no es exclusiva de esta zona. Los conductores aseguran que es común en todo el Puerto Principal. "Así como hay ciclistas buenos, están igual los que generan desorden y no acatan órdenes, irrespetan las normas y les importa poco todo. Para ellos entonces es que pido sanciones. Esto ya tiene que ver con educación vial, con consciencia ciudadana. No es algo que te lo dice manual, son parte de las normas de respeto que se enseñan y fortalecen nada más que en casa", indica Verónica Ladines, conductora y ciclista que cuestiona el acciones de quienes son protagonistas de esas "acrobacias" en zonas inoportunas.