Guayaquil pide al alcalde devolverle la identidad al Cabildo y evitar peleas en redes

La novela generada hace apenas unos días en Twitter entre el alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, y la exalcaldesa Cynthia Viteri, ha dado cabida a una serie de comentarios que, al final, coinciden en una sola cosa: Guayaquil requiere de compromisos y no de discusiones en redes.

Viteri a Álvarez: "deje de ser ventrílocuo de los que saben menos que usted" Leer más

Este 7 de junio, en vista del debate que se armó tras los señalamientos de ambos, en los que cada uno defendió su trabajo y criticó la del otro, haciendo incluso un llamado a que no sean más “figuretis”; EXPRESO conversó con consultores políticos sobre la situación y los efectos que esto trae a la ciudad.

La carta de Aquiles Álvarez a Viteri: "Sería más honroso desaparecer" https://t.co/WZmQjZ90pI — juan govea a (@jmga1961) June 6, 2023

Para la abogada guayaquileña Andrea Ramírez, la respuesta es clara. Ese cruce de palabras genera desconfianza. Ramírez cree que los problemas por lo que atraviesa el Puerto Principal, que son muchos, debería generar acciones y no discusiones que no llevan a nada. “El trabajo que dejó haciendo la administración anterior es probable que no se haya terminado, si hubo algo que no se cumplió, hay que verificarlo. El alcalde hoy debe tener otras preocupaciones, como por ejemplo preparar a la ciudad para el Fenómeno de El Niño. En redes, por lo tanto, lo que debería postear son las acciones que desarrollará para mitigar los efectos”, argumenta.

Cruce de tuits entre Aquiles Álvarez y Cynthia Viteri Leer más

El consultor político Camilo Severino comparte la postura. Para él, el primer edil debe ser el funcionario que “ordene la casa y le devuelva la identidad al Municipio, porque la perdió”. El alcalde debe acercar y acercarse a la gente y Twitter, explica, puede ser ese espacio donde se muestre cercano, pero debe saber cómo hacerlo.

Con respecto a Viteri, Severino cree que su actuar responde al hecho de que sea una tentación estar aún vigente. No obstante, hace énfasis, en que estas discusiones solo los distancia del pueblo. Por lo exhorta a que eviten ser los protagonistas de estas acciones. “El mal es para Guayaquil”, sentencia.

Para Gelacio Mora, líder del colectivo ciudadano Tejido Social de Guayaquil, el trabajo del Cabildo debe estar ligado a “la transparencia y no a las redes sociales”. “Si conocemos que hay un acto delictuoso, llegó entonces la hora de que las autoridades investiguen e impongan control, pero hay que hacerlo bien . Así se aclara todo lo que se dice de la administración anterior y presume el alcalde; quien puede tener las mejores intenciones al emitir su comentario, pero con la transparencia debe obrar, poniendo la denuncia con puño y letra.”, alerta.

Es evidente la falta de trabajo de la administración anterior como de los concejales. Han dejado a Guayaquil con basura y baches por todo lado, y alguien tiene que auditar y hacerse responsable de lo que pasó en la última administración. Pero con documentos. No en redes.

Guayaquil: Se espera oficialización de nuevos directores municipales Leer más

Para Mora es evidente la falta de trabajo que hubo por parte de Viteri y del Concejo Cantonal anterior, por lo que hace un llamado a que se auditen las obras y contratos. “Hay baches por todos lados, obras inconclusas, y alguien tiene que hacerse responsable. Aún así, todo debe denunciarse con documentos. Las redes no son para esto”, concluye.

Ayer, la pelea paró. Ya nadie dijo que “Guayaquil está patas arriba”, como lo hizo Álvarez; ni tampoco, como fue el caso de Viteri, nadie atribuyó las demoras a al entrega de obras al “repugnante sistema político” al que, dijo, se enfrentó en su gestión.