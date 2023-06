A diario, el alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, responde en su cuenta de Twitter a decenas de usuarios que le realizan diversos pedidos para sus sectores.

La noche del domingo 4 de junio, Alvarez contestó a un ciudadano que le pedía atención por puente en construcción en el sector de La Ladrillera.

"Todo ha estado paralizado, supuestamente nos dejaron las cintas rojas para inaugurar obras, pero todo ha estado parado y es un desastre", publicó el burgomaestre, en referencia a la administración de Cynthia Viteri.

Y siguió: "Guayaquil está patas arriba. La reactivación va en camino. Poco a poco".

La mañana de este martes 6 de junio, la exalcaldesa Viteri respondió el tuit de Álvarez, increpando sus dichos y cuestionando la ratificación en el cargo del director municipal de Obras Públicas de su administración.

1- Porque no soy tonto ni odiador, Guayaquil no puede parar.



Mientras Ud. por odio y por mala planificación se quedo sin director de OOPP por años - y dejó un Guayaquil desbaratado y sin obras - yo priorizo Guayaquil por sobre todas las cosas. ( Ahora sí con planificación… https://t.co/mEeEmgw8aV — Aquiles Alvarez Henriques (@aquilesalvarez) June 6, 2023

"Sabe que todas las obras que recorre y promociona a diario son de mi administración...74 en plena ejecución y cuyo listado tengo en mi poder", escribió la exfuncionaria.

"Bienvenido al repugnante sistema político al que me enfrenté manejando desde el Gobierno sin recursos, sin combustible, con pésimo asfalto y esto a sabiendas de que perjudicaba a los Guayaquileños", siguió Viteri.

Enseguida, Alvarez replicó. "Porque no soy tonto ni odiador, Guayaquil no puede parar", escribió. En su respuesta, el alcalde porteño criticó la planificación financiera de la pasada administración municipal.

"Referente a las 74 obras que tiene en su poder: Enmárquelas y póngalas en su cuarto, como recuerdo de las 74 obras que nunca inauguró en cuatro años de gestión", respondió Alvarez.

El alcalde siguió: "Según los fiscalizadores de obras, el 90% de las obras no supera el 10% de avances en 4 años de gestión".

El primer personero municipal continuó su arremetida contra Viteri. "La política es repugnante, si, pero más para los que pasan por lo público sin hacer nada y victimizándose, siendo figuretis, que en vez de trabajar, pasaron viajando como Ud, que en 4 años salió 47 veces del país. Eso da como promedio 1 vez al mes en 48 meses de gestión.

La gente no es tonta, sabe quien trabaja y quien no, quien trabajó y quien pasó de farra 4 años de administración. Por eso la gente no se olvida ni de Correa, ni de Febres Cordero, ni de Nebot", publicó Álvarez.