La novela continúa. Sí la novela que empezó con un tuit en el que Aquiles Álvarez le respondía, el 4 de junio de 2023, a un ciudadano sobre una supuesta obra paralizada y que no gustó a la exalcadesa Cynthia Viteri. Dos días después de aquel primer tuit, desencadenó un hilo de respuestas en Twitter que parece no tener fin.

LA NOVELA EN TUITS

Aquiles Álvarez: "Todo ha estado paralizado, supuestamente nos dejaron las cintas rojas para inaugurar obras, pero todo ha estado parado y es un desastre. Guayaquil está patas arriba. La reactivación va en camino. Poco a poco. Abrazo", contestó el Alcalde de Guayaquil.

Cynthia Viteri: "Bienvenido al repugnante sistema político al que me enfrenté manejado desde el Gobierno: sin recursos, sin combustible, con pésimo asfalto y esto a sabiendas de que perjudicaba a los Guayaquileños. Al final, esta pequeñez de alma les cobró factura... Recuerde que conozco a la perfección el trabajo Municipal y a Guayaquil, toda desinformación hacia los ciudadanos tendrá su respuesta".

Si esto es cierto:



1.- PORQUÉ RATIFICÓ AL DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS DE MI ADMINISTRACIÓN?



2.- SABE QUE TODAS LAS OBRAS QUE RECORRE Y PROMOCIONA A DIARIO SON DE MI ADMINISTRACIÓN?



74 EN PLENA EJECUCIÓN y cuyo listado tengo en mi poder.



La respuesta larga, casi carta, de Aquiles Álvarez:

1- Porque no soy tonto ni odiador, Guayaquil no puede parar.Mientras Ud. por odio y por mala planificación se quedo sin director de OOPP por años - y dejó un Guayaquil desbaratado y sin obras - yo priorizo Guayaquil por sobre todas las cosas. ( Ahora sí con planificación financiera para que las obras no estén paralizadas como estuvieron en toda su administración).

2- Todas las obras paralizadas por años, por haber armado un presupuesto de $780,000,000, irreal, cuando no supera los $620,000,000. Así de desastrosa ha sido su planificación financiera. ( Algo que no se puede tapar con un dedo).Y le recuerdo, las obras no son suyas, son de los guayaquileños. Una cosa es tener las obras en papeles y otra es ejecutarlas.

Referente a las 74 obras que tiene en su poder: Enmárquelas y póngalas en su cuarto, como recuerdo de las 74 obras que nunca inauguró en 4 años de gestión. ¿Qué mas tiene en su poder, que no es suyo y es de los Guayaquileños? Cuéntenos.

Le cuento, para que se entere, que no hay ninguna cinta roja para inaugurar obras como Ud. dijo en su despedida de la administración.

Según los fiscalizadores de obras, el 90% de las obras no supera el 10% de avances en 4 años de gestión. ( terrible…) Si quiere, cuando las inaugúremos la invito para la foto, no hay problema.

3.- La política es repugnante, sí, pero más para los que pasan por lo público sin hacer nada y victimizándose, siendo figuretis, que en vez de trabajar, pasaron viajando como Ud, que en 4 años salió 47 veces del país. Eso da como promedio 1 vez al mes en 48 meses de gestión.

La gente no es tonta, sabe quien trabaja y quien no, quien trabajó y quien pasó de farra 4 años de administración. Por eso la gente no se olvida ni de Correa, ni de Febres Cordero, ni de Nebot. Los que tienen pequeñez de alma son los que destilan odio como Ud.

La Biblia es clara: “De la abundancia del corazón habla la boca“.4.- Increíblemente que conociéndola tanto, haya dejado a Guayaquil como la dejó, increíblemente que conociéndola tanto, haya dejado la administración como la dejó. A su partido también le sorprende, créame.

Todo sale y saldrá a la luz, siga dándose golpes en el pecho, guarde energía que la va a necesitar para todas las preguntas que tendrá que responder en su momento. ( no ante mí, sino, ante las autoridades competentes y más que todo, ante los guayaquileños ).Un consejo no pedido: Aprenda a perder, así es la vida. No se tome nada personal, eso no la lleva a nada. Sería más honroso desaparecer, hacer conciencia de que se manejó mal y manejo mal al municipio de Guayaquil. Ningún tweet borrara la realidad de su mala administración. ( que todos los guayaquileños la tienen clara).

Si tanto ama a Guayaquil, déjenos trabajar. Al final de mi gestión podrá criticar lo que quiera. Saludos, disfrute en Madrid.

1- Porque no soy tonto ni odiador, Guayaquil no puede parar.



La última respuesta de Cynthia Viteri, también casi carta

DEJE DE SER VENTRÍLOCUO DE LOS QUE SABEN MENOS QUE USTED.

1. No se trata de quién inaugura las obras sino de la verdad que merecen los guayaquileños. Si hace referencia a Nebot y Febres Cordero entonces siga su ejemplo y no mienta.

2. Veo que está muy preocupado de mi vida, dónde estoy, que hago y hasta de las elecciones de Barcelona. Preocúpese por la ciudad que acaba de vivir el fin de semana más sangriento de los últimos años. Pídales a sus amigos del Gobierno que lo ayuden.

3. Si no hay obra y no hay planificación, entonces cómo fue que siguen expandiendo el Hospital Bicentenario, construyendo casas comunales o bacheando con contratos que se firmaron en mi administración. Las 74 obras que usted hoy visita fueron las contrataciones de mi últimos meses de gestión, para que se haga una idea, solo en vivienda hay más de 11mil obras y las cientos de miles de atenciones sociales también son obras.

4. Le devuelvo su consejo con otro: dedíquese menos al figuretismo del Twitter y atienda a los guayaquileños porque ya viene El Niño.

PD: Se nota que está rodeado de un grupo de resentidos del PSC. Me cuentan que en Bélgica están asustados de que sea el nuevo Lenín.

