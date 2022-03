Guayaquil: una persona es detenida por intentar colocar una valla publicitaria

Esta vez, aunque tarde para muchos ciudadanos, se evidenció control; y una persona resultó detenida. Un grupo de personas intentaba colocar una valla publicitaria en un parterre central de la intersección de Agustín Freire e Isidro Ayora, al norte de Guayaquil, pero esta no contaba con los permisos. Esta, una problemática que fue publicada por EXPRESO, por la que, hasta ahora, hay 280 trámites en proceso; y por la que casi todas las autoridades, estando de cabeza la alcaldesa Cynthia Viteri, no se ha pronunciado, pese a las insistencias de este Diario.

En el sitio quedaron las señales de los daños que estas acciones le causan a la ciudad como, por ejemplo, el hueco para plantar la estructura. La alerta de la colocación ilegal fue reportada por los operadores de las cámaras Ojos de Águila de la Corporación para la Seguridad Ciudadana de Guayaquil (CSCG).

Al momento de llegar al sitio, los funcionarios municipales encontraron trabajadores que estaban rompiendo el parterre central, por lo que se pidió que se cierre el hueco para evitar accidentes.

Como se trató de un hecho flagrante de daño a los bienes de la ciudad, el contratista responsable, según lo confirmó un comunicado de la Alcaldía, en el que no se precisó el nombre de la empresa a la que pertecene, fue detenido por la Policía Nacional y llevado al Cuartel Modelo.

El Municipio presentó la respectiva denuncia por el delito flagrante de daño a bienes públicos, según lo establece el artículo 204 del Código Orgánico Integral Penal (COIP).

Asimismo, por no tener el permiso para la instalación e incumplir con la ordenanza. “Estaban incumpliendo con la ubicación de la factibilidad, el punto que les estábamos dando no era el que estaban utilizando”, argumentó Verónica Landín, directora de Planificación Urbana, Proyectos y Ordenamiento Territorial (Dupot).

La funcionaria agregó que la empresa no cuenta con el permiso municipal de la dirección de Uso del Espacio y Vía Pública para la instalación de la valla.

Sin embargo, que se haya ejecutado esta sanción, a decir de los ciudadanos, no significa nada. "Cuando la alcaldesa, el vicealcalde y los concejales decidan explicar cómo es que se han logrado instalar tantas vallas de forma ilegal, ahí recién vamos a creer en que se hace un buen trabajo. Ahora, la acción se da por las publicaciones de EXPRESO, de lo contrario no pasaría nada. En las semanas que vienen, otra vez colocarán tremendos letrerotes y pues las autoridades, dirán que no vieron nada", se quejó Romina Navas, habitante de Urdesa.