“No voy a permitir que me vean la cara de idiota”, lanza Álvarez a funcionarios

Luego de que un dirigente barrial de la cooperativa Sergio Toral 2 le dijera al alcalde Aquiles Álvarez que una escuela fiscal del sector está por caerse y cuyo predio aún no está legalizado porque, aseguró, los informes en los departamentos municipales “se detienen”; Álvarez reaccionó contra directores municipales.

“No entienden que somos un solo equipo; se tiran para atrás, se rascan la barriga en vez de cruzar a las oficinas y decirle “oye, saca el informe”. Vamos a seguir identificando a los vagos que se tiran la pelotita y yo no me caso con nadie (...) entonces no voy a permitir que me vean la cara de idiota, se acabó”, soltó el funcionario.

Luego de dar ese mensaje le ordenó a Diego Jalil, director de Terrenos, a que legalice (ese terreno) y que así “se acaba el tema”. Pero siguió: “Si me tengo que poner bravo soy más bravo que todos”, manifestó, y le dio paso a Andrés Burbano, director de Obras Públicas para que hable de las obras a reactivar en esta zona.

Estas declaraciones se dieron en la última sesión del Concejo Cantonal, llevada a cabo el jueves 26 de octubre en dicho sector, y se convirtió en la segunda itinerante del Cuerpo Edilicio (la primera se dio en la cooperativa Reinaldo Quiñónez).

El acto se cerró con Álvarez manifestando que se le dará seguimiento a los ofrecimientos que el Municipio ha hecho en ambos sectores. “Si Dios quiere venimos pronto con cancha nueva y para la inauguración del agua potable entre enero y febrero”, concluyó.

