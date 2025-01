Vía a la Costa: Operativo en el peaje regresa a los vehículos sin placas

De los 866 autos revisados, 43 fueron retornados por no contar con placas y a 169 se les retiró las películas antisolares

Desde que inició el feriado por fin de año, el 31 de diciembre de 2024, la Comisión de Tránsito del Ecuador (CTE), en conjunto con la Agencia de Tránsito y Movilidad (ATM) de Guayaquil, llevó a cabo varios operativos para detener el paso de vehículos sin placas y con vidrios polarizados que intentaran cruzar por el peaje de la vía a la Costa.

Daule: Policía neutraliza con disparos a sospechosos de robo Leer más

Hasta el 2 de enero de 2025, ambas entidades revisaron 866 vehículos que intentaron salir de la ciudad. De este total, 43 fueron retornados por no contar con placas vehiculares. No obstante, no fueron retenidos ni multados en primera instancia, pues el objetivo del operativo se centró en que los conductores cumplieran con las normas, siempre que fuera posible. Por ello, todos los vehículos revisados recibieron una advertencia por parte de los agentes de tránsito para que posteriormente instalaran las identificaciones correspondientes.

Sin embargo, cuatro automóviles no siguieron la disposición, por lo que los uniformados de la ATM procedieron al retiro de los vehículos, que fueron llevados al canchón municipal.

Por otro lado, a 169 autos que contaban con películas antisolares y trataron de pasar por esta vía, se les retiró dicho artículo.

Más agentes y operativos

Ante estas acciones, la ciudadanía considera que estos operativos deben mantenerse de forma permanente en el peaje y en varias vías del Puerto Principal, ya que consideran que este tipo de infracciones son demasiado comunes en la ciudad.

“Varios de estos vehículos pueden estar siendo usados para cometer robos y no ser identificados. Necesitamos que las autoridades retiren tantos de estos vehículos como les sea posible”, comenta la ciudadana Carolina Ochoa.

Asimismo, Belén Fernández considera que estas acciones son necesarias de manera permanente en Guayaquil. No obstante, hace hincapié en la necesidad de contar con más agentes de tránsito municipal o de realizar estas tareas en conjunto con los trabajadores de la CTE, debido a la falta de uniformados del Cabildo. “La Alcaldía debe contratar más personal, no solo para generar empleo, sino para dar orden al tránsito de Guayaquil, que todos los días es un caos, y en los puntos donde se necesita de la ATM, no hay nadie”, propone.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!