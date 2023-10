En el peaje Chongón, en la vía a la costa, todavía esperan más vehículos

A los agentes de la Agencia de Tránsito y Movilidad (ATM) encargados de controlar la zona de Chongón, en la vía a la costa, les sorprendió ver que hasta las 17:00 del lunes 9 de octubre no hubo congestionamiento por el regreso de vehículos luego del feriado.

“Es sorpresivo que no se hayan acumulado automóviles en esta tarde. Puede ser que en horas de la noche sea lo contrario porque todos piensan que a esa hora hay menos congestionamiento”, expresó el agente Erick Sánchez, encargado de ATM.

Los uniformados, sin embargo, esperaban más automotores ingresando hacia Guayaquil ya que, durante el viernes 6, sábado 7 y domingo 8 de octubre, entre 77 y 79 mil vehículos pasaron por el peaje Chongón con destino hacia balnearios de la provincia del Guayas y Santa Elena; y, solo ingresaron 55 mil en los dos últimos días de feriado.

“Ayer (domingo 8 de octubre) sí se registró mucha afluencia, pero hoy (lunes 9 de octubre) fue durante pocos minutos al mediodía. Lo que ha ayudado es que no se han reportado accidentes”, añadió el agente.

Andrea Casanova, guayaquileña, fue una de las conductoras que arribó a la ciudad este 9 de octubre, cerca de las 16:30. Asegura que viajó la tarde del pasado 8 de octubre a Playas y que retornó temprano por miedo a ser víctima de un delito. "Con las vías oscuras, no me iba a regresar jamás más tarde. Este feriado preferí ser precavida... Por eso tampoco me fui los tres días de viaje, sino que apenas uno. Ya no me siento segura en ningún lado. Si salí fue para distraerme un poco y nada más", señaló.

