Patricio Álvarez: “La Universidad Agraria tiene muchas falencias en infraestructura”

La Comisión Interventora y de Fortalecimiento Institucional (CIFI) asumió el control de la Universidad Agraria, el pasado 20 de junio. Al frente está Patricio Álvarez, quien ya fue elegido rector, en 2017. Esta vez, como titular de la Comisión, vuelve a ocupar el cargo aunque en un escenario diferente.

Patricio Álvarez, rector de la U. Agraria Posee un doctorado en Información y Documentación en la Sociedad del Conocimiento, por la Universitat de Barcelona. Es docente, con licencia, de la Universidad Estatal de Milagro (Unemi).



En aparente calma está la Universidad Agraria, luego de varios meses de disputa entre autoridades. El rector encargado, titular de la comisión designada por el Consejo de Educación Superior (CES), habla de lo que han encontrado.

Un daño en estos transformadores tiene sin luz al edificio donde están los laboratorios de informática en el campus principal de la Universidad Agraria. MIGUEL CANALES

En estas dos semanas que usted ha estado a cargo, ¿qué irregularidad ha detectado?

Esta es una universidad que ha estado un poco alterada, en el sentido académico, estudiantil, hay muchas falencias en infraestructura. Hay bloques que no tienen luz, no tienen internet suficiente, no tienen una plataforma de gestión académica. Todavía los docentes califican con cartillas, como hace 30 años.

Hay carencias. ¿La situación es la misma en las extensiones?

En las extensiones grandes de Milagro, El Triunfo y Naranjal no hay agua potable.

Estos problemas de infraestructura son una de las falencias que le reclamaban a la exrectora Tamara Borodulina. Ella argumentó que estaba gestionando obras, ¿qué pasó?

En la práctica no pasó nada. A tal punto de que en un recorrido que hicimos nos dimos cuenta de que los estudiantes comían en el piso. Y había un salón de eventos que estaba cerrado. Dispuse que el salón funcione como comedor para estudiantes, docentes y trabajadores.

¿Cuál es la situación de la exrectora? ¿Volvió a dar clases?

Ella ha presentado su renuncia y está en trámite. Entiendo que por un tratamiento médico está fuera del país y se le han dado todas las facilidades para que pueda acceder a la jubilación y estar tranquila.

Malestar en la Universidad Agraria: personas armadas al interior, entre las denuncias Leer más

¿Están siendo investigadas las denuncias que había en su contra? Porque se denunció que había metido a personas que no estaban contratadas pero tenían el control, y que había incluso gente armada.

Todo eso lo hemos ido arreglando poco a poco. Recuerde que solamente tenemos dos semanas, pero hemos hecho como que estuviéramos dos años. Hemos hecho un cambio de decano de la carrera de Economía Agrícola, porque no tenía el perfil para dirigir esa carrera.

Usted en 2017 fue elegido rector y ahora vuelve a ocupar el cargo, pero con la diferencia de que es presidente de la comisión interventora. ¿De qué manera le ayuda esa experiencia?

Me ayuda porque conozco los procesos que había aquí. Conocí a mucha gente que todavía está aquí, que cumple funciones, y eso ayudó. Conocí el ambiente, la cultura de la universidad. Y el cambio cultural y mental que hay que dar.

¿Hacia dónde debe enfocarse ese cambio?

A ser una universidad potente en agricultura, que genere ciencia aplicada mediante la investigación. Hemos hecho contacto con dos universidades, (con las) que ya hemos firmado convenios: la Universidad de Alabama y la Universidad de Valencia, que quieren ayudar.

¿En qué consistirá?

Van a dar un soporte tremendo en investigación, porque somos un país agrícola y la investigación en la agricultura es lo que más debe haber. Deberíamos ser potencia en eso.

"Mientras otras universidades han crecido en su tasa de profesores con doctorado, aquí no se ha avanzado en eso". Patricio Álvarez, rector de la Universidad Agraria

CES decidirá sobre elecciones en la Universidad Agraria

¿Ya hay fecha para la elección de nuevas autoridades?

Las elecciones quedaron suspendidas en el momento que el CES tomó a cargo la soberanía. Una vez que la CIFI entregue su informe de diagnóstico y el plan de fortalecimiento (en septiembre), será el CES el que decida si se aperturará el tiempo de elecciones.

"Pensamos tener convenio con la Unemi (Universidad Estatal de Milagro) para aprender sobre su plataforma, para que la Agraria crezca más rápido". Patricio Álvarez, rector de la Universidad Agraria

Clases en Universidad Agraria se dan en la incertidumbre entre presencial y virtual Leer más

¿Las clases dejaron ya de ser virtuales?

Están normales, incluso en las extensiones. Estoy recorriendo mucho Milagro, porque es una de las más grandes. La próxima semana estaré en El Triunfo, Naranjal, Palenque, Palestina y en Pedro Carbo.

¿Han llegado más denuncias?

Han llegado pero más de que ‘todavía no me dan las horas (académicas)’. Rezagos de los problemas que hubo.

¿Cómo visualiza la situación de aquí a septiembre?

Estamos seguros de que el plan que entregaremos al CES será adecuado para que la universidad esté dentro del radar.

¿Ha pensado en postularse para ser rector cuando termine el trabajo de la comisión?

La ley misma no me permite postularme, así que por ese lado pueden estar tranquilos los que estén pensando eso.

Para seguir leyendo más contenido de EXPRESO, suscríbete aquí