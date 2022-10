Más de 20 beneficiados con un trasplante de órgano se reunieron este 14 de octubre para celebrar la vida con una amena fiesta que les permitió recordar algunas experiencias inolvidables.

"No podía caminar, comer, ni cantar que es lo que tanto me gusta", detalló Alfonso Sornoza, quien recuerda que en el 2017 le pudieron hacer el trasplantes de hígado, debido a que sufría de cirrosis. "Había pasado siete años en tratamientos y en busca de una solución. Me fui hasta Argentina buscando alguien que me atienda y luego de largos procesos me pudieron hacer el trasplantes en Guayaquil. Soy el número 37 y ahora puedo vivir mi vida con tranquilidad", comentó Sornoza, quien dice que ahora canta como nunca. Retomó su pasión.

"Me encanta cantar, lo hago porque lo amo y siempre que me dan la oportunidad demuestro mi talento. Extrañaba eso y ahora puedo hacerlo y creo que hasta mejoré", bromeaba el hombre de 62 años que en el hospital Luis Vernaza, donde se llevó a cabo este encuentro, interpretó para los presentes una canción del brasileño Roberto Carlos.

En 2016, la Asamblea Nacional, declaró que cada 14 de octubre se conmemora el Día del Trasplantes y Donación de Órganos en Ecuador. El doctor Winston Jaramillo cuenta que en 2009, se iniciaron los trasplantes en el Ecuador. " Desde ese año se han realizado más de 300 de riñón, 116 de hígado, 3 cardíacos y 164 de córnea, aproximadamente. Esperamos sumar trasplantes hepáticos pediátricos, de páncreas y a futuro de médula", comentó el profesional que está encargado de la coordinación de trasplantes.

Los sobrevivientes se fotografiaron junto con los doctores y el personal administrativo

EXPRESO estuvo presente en el acto que se hizo en el auditorio principal del centro hospitalario, donde los beneficiados se dieron tiempo de cantar juntos, hacerse bromas, comer unos piqueos y algunos otros no perdieron la oportunidad de conversar con los doctores. "¿Si me como cuatro pedazos de torta no pasa nada?", dijo a modo de broma uno de los pacientes, mientras otros hacían consultas sobre el proceso de recuperación.

Mientras tanto, Jaime Yépez se acercó a EXPRESO para contar su testimonio de vida. "Soy un sobreviviente de un trasplante de corazón. Eso ocurrió hace tres meses recién", dijo orgulloso el hombre de 41 años. Yépez cuenta que padecía de insuficiencia cardíaca y durante cinco años estuvo en tratamientos, pero ninguno fue efectivo. "Pasé por varios hospitales en varias ciudades, estuve ingresado varias veces, pero nadie podía ayudame Junto con mi familia sentíamos una angustia tremenda porque pensabamos que sería mi fin...".

Finalmente en agosto pudo recibir un trasplante. "Entré a las 10 de la mañana y la operación la terminaron a las 7 de la noche. Estuve 5 días en terapia intensiva. La verdad no recuerdo nada, pero sé que mi familia sufrió mucho. Yo me levanté como nuevo", sonreía el hombre mientras levantaba sus manos a Dios. Solo le puedo agradecer a Dios porque me dio otra vida, renovada. Y ahora la disfrutó al máximo", sentenció.

Dick Vega, uno de los representantes de los pacientes que recibieron exitosamente los trasplantes de hígado, aprovecha para agradecer a Dios, los doctores y a los donantes. "Realmente estamos vivos por ellos. Dios nos da una nueva de vida gracias al personal médico y esas personas que deciden salvar vidas aun cuando ya fallecen. Solo tengo palabras de agradecimiento", comentó.