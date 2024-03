Guayaquil: Los pasos peatonales siguen sumando daños

El tiempo pasa, y en vez de mejorar el estado de los pasos peatonales, cada vez se observa más de estas estructuras en abandono. Así como lo ha contado EXPRESO en ediciones pasadas, los guayaquileños denuncian la falta de techos, pisos en mal estado, y barandillas sustraídas; además de la presencia de antisociales merodeando estos puntos, a la espera de su próxima víctima.

El puente de la avenida Kennedy, frente la facultad de educación física de la Universidad de Guayaquil, carece de gran parte de su techado y solo conserva un pequeño espacio para refugiarse. Los ciudadanos que transitan a diario por este punto reclaman por este elemento sustraído y piden su pronta intervención.

“Llueve o hace un calor infernal, solo un tramo estás a salvo, luego toca ponerse la maleta o la camisa en la cara para no quemarte o mojarte tanto”, comenta el universitario Samuel Astudillo.

La indignación no se limita a este puente. Más de estas estructuras del Puerto Principal presentan afectaciones, sea en sus escaleras, techado o sus barandas, como es el caso de los puentes ubicados en la vía Perimetral, donde varios de ellos carecen de barandillas que han sido sustraídas; y además por las noches siempre rondan antisociales en busca de su siguiente víctima, alerta la ciudadanía.

“No tienes de donde agarrarte bien, y hace tiempo arreglaron por aquí, pero de nada sirve porque siempre hay consumidores que vienen a arrancarlas”, comenta Yvonne Ruíz, quien usa el puente cercano al ingreso de la Espol para llegar a su destino.

Mientras que en la avenida Narcisa de Jesús, el puente ubicado frente a Mucho Lote 2, los ciudadanos reportan la presencia de ladrones que entran en moto a este puente peatonal y roban a las personas que van cruzando.

“Ya sé que si llego a las 19:00 a mi casa, me arriesgo a cruzar por la Narcisa, porque si me subo al puente siempre hay alguien rondando. A veces no los ves porque se esconden, incluso he visto cómo pasa eso. Se esconden por donde no los puedan ver desde arriba y cuando alguien sube amenazan con matarte. Hay días que están y otros que no, pero yo no me voy a arriesgar”, relata Adrián Chalen, morador.

