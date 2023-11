El paso de volquetas molesta a los vecinos en el Buijo Histórico

El ruido del motor de las volquetas irrumpe la tranquilidad de los vecinos en el recinto Buijo Histórico, en Samborondón. Los pesados vehículos circulan a diario por algunas calles del sector, que se intenta proyectar como un nuevo polo turístico.

Juan Vélez se encontraba sentado en el portal de su vivienda junto a varios familiares, la mañana del martes. En ese momento, el paso de una volqueta le generó malestar. Haciendo gestos con su cabeza, mostraba su rechazo a la circulación de estos vehículos.

“Algunos (conductores) pasan muy rápido. He tenido que decirles que bajen la velocidad, les alzo los brazos. Aquí levantan mucho el polvo y nos podemos enfermar”, manifestó.

Avanzó hacia la calle y señaló los baches que ha dejado el paso de estos carros pesados.

Y es que los huecos en la calzada se evidencian en varios tramos. Junto a un pequeño templo, el asfalto está destruido.

Con la llegada del fenómeno de El Niño, prevista para las siguientes semanas, teme que las vías terminen de dañarse.

La construcción de un proyecto habitacional a pocos metros del malecón del recinto ha propiciado el ingreso de las volquetas, que transportan diversos tipos de materiales.

Noemí Torres vende almuerzos en los exteriores de su vivienda esquinera. Ella vive desde hace más de 40 años en este recinto. Lamentó que al pasar estos vehículos pesados, algunas veces se desprende polvo o arena, lo que genera malestar entre sus comensales.

“Las volquetas están dañando las calles, entran y salen. No es justo que el alcalde haya hecho obras bonitas, pero asimismo la están destruyendo. Todo lo bueno que se hace se está dañando”, dijo la ciudadana.

Bélgica Jurado es otra de las habitantes del Buijo Histórico que rechazan la circulación de estos automotores. Indicó que las calles van a seguir con afectaciones si no existe control por parte de las autoridades.

“Las calles están destruidas, todos los días se forma una polvareda, y ellos pasan como si están en una pista de carreras”, manifestó Jurado.

Además de los baches, en el recinto se observan algunos daños en tachos de basura; así como alcantarillas sin tapas. Junto al malecón también se evidencian tumultos de basura.

Rebeca Morla, directora de Comunicación del Municipio de Samborondón, explicó a EXPRESO que en los próximos días se abrirá una pequeña vía para el ingreso de las volquetas desde la avenida principal de Ciudad Celeste hacia el Buijo.

Este Diario constató que ese tramo ya está listo para ser habilitado. Aunque todavía se mantiene cercado con vallas.

Sobre el paso de este tipo de vehículos pesados en el recinto, Morla indicó que el Municipio “constantemente está haciendo las inspecciones”. “Las volquetas están obligadas a pasar por esta vía para justamente no afectar la zona residencial de Buijo Histórico”, sostuvo.

He dejado de ir al Buijo por las nubes de polvo que hay. Me gustaba el sitio, comía ahí. Ya no, se come polvo.



Viviana Zevallos, residente de Ciudad Celeste