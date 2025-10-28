Pasajeros en terminal terrestre de Guayaquil: ATM multa a taxis en andenes de buses

La Agencia de Tránsito y Movilidad (ATM) ejecuta el control por la prohibición de ingreso de taxis y vehículos a esta zona

Miembros de la Agencia de Tránsito y Movilidad (ATM) realizan controles en los andenes de buses para evitar el ingreso de taxis y vehículos motorizados privados.

La invasión de los andenes para buses de transporte público trae consecuencias para conductores que ingresan a estos espacios en la terminal terrestre, ubicada en el norte de Guayaquil.

La Agencia de Tránsito y Movilidad (ATM) informó este martes 28 de octubre que al menos dos conductores de taxis fueron multados en las últimas horas, por circular en estos carriles exclusivos.

La prohibición de ingreso a los andenes rige para taxis y vehículos particulares, como autos y motos, que suelen ingresar a los dos andenes ubicados sobre la avenida Benjamín Rosales.

La entidad instaló hace pocos días señalética para recordar a los conductores que no está permitido ingresar a los andenes. Únicamente podrán hacerlo al carril que bordea la pileta que está en esta vía.

Dos carriles están destinados para buses y uno para vehículos particulares

🚫Recordamos a la ciudadanía que los andenes 1 y 2 de la Terminal Terrestre son de uso exclusivo para los buses del Sistema Intermodal de Transporte Urbano (SITU).



Los vehículos particulares y taxis no deben ingresar a esta zona, a fin de mantener un flujo ordenado y seguro para… https://t.co/nYHq26Fblw pic.twitter.com/QLTIcS2Oi7 — ATM TRÁNSITO (@ATM_Transito) October 28, 2025

Medida busca mejorar la circulación de buses

Evitar que los vehículos ingresen a los andenes, facilita la movilidad del transporte público, indicó la ATM.

La medida debe difundirse no solo en redes sociales sino en medios tradicionales, sugirió Nelson Mena, ciudadano consultado por EXPRESO.

Él calificó como positiva la medida, pero recordó que deben mantenerse los controles, para que sea efectiva.

Ante la prohibición, los conductores tienen como opción el parqueo de la terminal para dejar y recoger pasajeros.

Algunos mencionaron, en las redes sociales de la ATM, que debe corregirse el cobro en este espacio, porque suele demorar y eso genera molestias.

