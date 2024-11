Una parrillada del norte de Guayaquil, invadida por 'inquilinos' indeseables

Nuevos espacios son clausurados por estar plagados de cucarachas en Guayaquil, y la reacción de la ciudadanía es la de siempre: siente asco y temor. Esta vez la sanción le llegó a un restaurante especializado en parrilladas ubicado en el norte de la ciudad, según detalló la Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria (Arcsa), que publicó un video con los hallazgos que dieron paso a la clausura del establecimiento.

Clausuran un local de comida cubana en el norte de Guayaquil Leer más

Según el informe, el restaurante no era otra cosa que una vivienda para las cucarachas "Pero, qué pasa. Aquí las plagas han hecho su casa. Visitamos un local de parrilladas del norte de Guayaquil donde las cucarachas eran las verdaderas inquilinas morosas que no pagaban arriendo. En este lugar no había espacio sano" publicó; generando una serie de reacciones entre los ciudadanos que, una vez más, demandan que la Arcsa publique los nombres de los sitios insalubres y "que ponen en riesgo la salud de los ecuatorianos".

(Le puede interesar leer: Hasta una serpiente en alcohol hallaron en planta de lácteos en Chimborazo)

En este informe se adjuntaron fotografías y videos en los que se evidencia la presencia de suciedad y cucarachas en cada rincón del establecimiento. Las plagas estaban sobre las paredes, en el piso, en la mesa donde preparaban los alimentos, entre las bandejas metálicas...

¡Este restaurante era una casa de cucarachas! 🏠🪳



Un local de parrilladas del norte de #Guayaquil fue clausurado por #Arcsa, debido a una alta presencia de plagas en distintas áreas de preparación y almacenamiento de alimentos.#ArcsaControla ✅#ElNuevoEcuador 🇪🇨 pic.twitter.com/521NCKOeQI — Arcsa Ecuador (@Arcsa_Ec) November 12, 2024

Que el sitio ahora permanecerá cerrado hasta "apliquen un correctivo control de plagas y una limpieza profunda de sus espacios de manipulación de alimentos porque no se puede jugar con la salud de los visitantes", sentenció la entidad en un video.

La ciudadanía reacciona y denuncia estar harta



Detectan metanol en licor de coco: conoce aquí la marca y el lote reportado Leer más

Como ha pasado en ocasiones anteriores tras clausuras similares, la ciudadanía exigió que las sanciones sean incluso más severas

"El sitio es un asco, no puede ser que haya tantas cucarachas. Ni en la calle de Guayaquil hay tantas, que asco por Dios. ¿Qué hemos estado comiendo todo este tiempo? Se paseaban. 'Bailaban' en el establecimiento. Es una completa locura", señaló Nadie Escaleras, guayaquileña y habitante del norte.

Para Saúl Caicedo, habitante de la Alborada, urge que las penalidades impliquen el cierre del establecimiento de forma permanente o por al menos seis meses. "No se trata de que limpien y ya, y les quede esta situación de escarmiento. Eso no pasa. Abren y ya, y nos siguen contaminando...", sentenció.

¿Por qué Arcsa no publica los nombres de los negocios clausurados?

Más de 750.000 productos naturales salen de perchas Leer más

Como lo publicó EXPRESO en un reportaje anterior, ante la consulta de por qué no se hacen público de los sitios clausurados, Arcsa indicó que no publica nombres de locales que son cerrados por condición higiénico sanitaria o por no contar con permiso de funcionamiento porque el artículo 72 -numeral 2- de la Constitución del Ecuador establece que “se presumirá la inocencia de toda persona, y será tratada como tal, mientras no se declare su responsabilidad mediante resolución firme o sentencia ejecutoriada”.

(Le puede interesar leer: Una rata, ciempiés y cucarachas son hallados en restaurante de Urdesa)

Sin embargo, añade que comunican con imágenes y videos, a través de sus canales oficiales, las acciones de clausura como muestra de una gestión transparente y para respetar el derecho a la información que tienen los ciudadanos. Asimismo, explican que respetan los procesos administrativos que se aperturan a los representantes legales de los locales clausurado

Para leer más información de este tipo, ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!